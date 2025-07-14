Сургут становится красивее благодаря обновлению городских коммуникаций

В Сургуте (ХМАО) завершены работы по благоустройству трех тепловых камер на улице Бахилова. Об этом сообщил глава города Максим Слепов в своем официальном telegram-канале. Модернизация инженерных конструкций также способствует преображению внешнего облика города.
«На улице Бахилова завершили работы по благоустройству трех тепловых камер. СГМУП „ГТС“ реализует масштабный проект по благоустройству более ста своих теплокамер на улицах города», — отметил Максим Слепов. Он подчеркнул, что благодаря проекту улучшится внешний вид городских коммуникаций и облик города.
Замена конструктивных элементов и проведение гидроизоляции позволит не только продлить срок службы тепловых камер, но и повысить их безопасность для жителей города. На модернизацию тепловых сетей выделено около 20 млн рублей из городского бюджета.
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