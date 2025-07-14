14 июля 2025

Назван средний возраст машины такси в Свердловской области

В Свердловской области средний возраст автомобилей такси превысил 10 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Возраст автопарка в регионе продолжает расти
Возраст автопарка в регионе продолжает расти Фото:

В Свердловской области средний возраст автомобилей такси достиг 11 лет. Об этом говорится в ежегодном докладе о состоянии таксомоторной отрасли, подготовленном Международным Евразийским форумом такси.

«Так, в Свердловской области средний возраст машины с „шашечками“ на борту составляет 9–11 лет», — говорится в документе, имеющимся в распоряжении «Известий». Аналогичная ситуация складывается в Ивановской, Курской, Магаданской, Омской, Новосибирской, Рязанской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Крыму, Карелии и Ингушетии, а также в Хабаровском крае. 

В то же время в Свердловской области зафиксирован рост возраста автопарка по сравнению с прошлым годом. Самые «молодые» такси ездят на Алтае, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской областях, а также в Башкирии и некоторых других регионах.

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В Свердловской области средний возраст автомобилей такси достиг 11 лет. Об этом говорится в ежегодном докладе о состоянии таксомоторной отрасли, подготовленном Международным Евразийским форумом такси. «Так, в Свердловской области средний возраст машины с „шашечками“ на борту составляет 9–11 лет», — говорится в документе, имеющимся в распоряжении «Известий». Аналогичная ситуация складывается в Ивановской, Курской, Магаданской, Омской, Новосибирской, Рязанской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Крыму, Карелии и Ингушетии, а также в Хабаровском крае.  В то же время в Свердловской области зафиксирован рост возраста автопарка по сравнению с прошлым годом. Самые «молодые» такси ездят на Алтае, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской областях, а также в Башкирии и некоторых других регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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