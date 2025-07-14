В ХМАО потратят более миллиарда рублей на санавиацию

«Центр медицины катастроф» ХМАО объявил аукцион на выполнение авиационных работ по транспортировке пациентов, медицинского персонала и грузов. Начальная стоимость контракта составила 1,2 млрд рублей, сообщает издание «Правда УрФО» со ссылкой на опубликованные данные портала госзакупок.
Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет обеспечить круглосуточную готовность вертолетов, способных перевозить двух лежачих пациентов и не менее пяти сопровождающих. «Стоимость одного летного часа установлена в размере 354 тысяч рублей», — сказано на сайте издания.
Вертолеты разместят в четырех городах — в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Работы по контракту начнутся с 1 января 2026 года и будут продолжаться до конца 2027 года. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств бюджета ХМАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!