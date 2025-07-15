Россиянам напомнили об индексации маткапитала

В России сумма неиспользованных средств материнского капитала ежегодно индексируется с учетом инфляции. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Если семейный капитал использован неполностью, то его остаток подлежит индексации», — рассказал Балынин «Газете.Ru». Он привел пример: с1 февраля 2025 года остаток средств материнского капитала по сертификату, составлявший 275 тысяч рублей, автоматически проиндексирован на 9,5% — в соответствии с инфляцией за 2024 год — и увеличился до 301 125 рублей.
Если остаток по сертификату не превышает 10 тысяч рублей, его можно получить наличными, отметил экономист. Заявление можно подать через портал «Госуслуги», лично в Социальном фонде России или в МФЦ. Срок рассмотрения — до 10 рабочих дней, перевод средств занимает до пяти дней.
Ранее Глава комиссии по демографии Сергей Рыбальченко заявил, что удвоение материнского капитала при рождении второго ребенка в течение трех лет после первого может способствовать росту рождаемости. По его словам, выплата основной части капитала уже при появлении первенца снижает мотивацию семей заводить еще детей, передает RT.
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