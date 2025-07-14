В Перми резко скакнули цены на загородные дома

В Перми за год выросла стоимость загородного жилья. В среднем, дома подорожали на 15,2%, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».
«На конец июня полная стоимость частного дома в регионе составляла 4,5 млн рублей. Относительно прошлого лета она увеличилась на 15,2%», — сказано в сообщении.
Аналитики отмечают, что при этом спрос на покупку загородного жилья летом снижается. Это происходит каждый год. Обычно наибольший интерес к приобретению домов фиксируют с января по март.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяки продают дачи по низким ценам. Стоимость загородной недвижимости начинается от 80 тысяч рублей.
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