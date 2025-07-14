14 июля 2025

В Перми резко скакнули цены на загородные дома

В Перми загородные дома подорожали на 15,2%
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем дома в Перми продают за 4,5 млн рублей
В среднем дома в Перми продают за 4,5 млн рублей Фото:

В Перми за год выросла стоимость загородного жилья. В среднем, дома подорожали на 15,2%, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».

«На конец июня полная стоимость частного дома в регионе составляла 4,5 млн рублей. Относительно прошлого лета она увеличилась на 15,2%», — сказано в сообщении.

Аналитики отмечают, что при этом спрос на покупку загородного жилья летом снижается. Это происходит каждый год. Обычно наибольший интерес к приобретению домов фиксируют с января по март.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяки продают дачи по низким ценам. Стоимость загородной недвижимости начинается от 80 тысяч рублей.

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В Перми за год выросла стоимость загородного жилья. В среднем, дома подорожали на 15,2%, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости». «На конец июня полная стоимость частного дома в регионе составляла 4,5 млн рублей. Относительно прошлого лета она увеличилась на 15,2%», — сказано в сообщении. Аналитики отмечают, что при этом спрос на покупку загородного жилья летом снижается. Это происходит каждый год. Обычно наибольший интерес к приобретению домов фиксируют с января по март. Ранее URA.RU рассказало, что пермяки продают дачи по низким ценам. Стоимость загородной недвижимости начинается от 80 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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