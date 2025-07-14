Жителей ХМАО предупредили о ядовитых арбузах

В Ханты-Мансийском автономном округе начали активно продавать первые урожаи арбузов. Некоторая ранняя бахчевая продукция может содержать повышенное число нитратов — такие арбузы можно отличить, например, по цвету мякоти, рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре Югры.
«Приобретая раннюю продукцию следует помнить о рисках высокого содержания в бахчевых нитратов. Достоверно определить их наличие можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти „плохого“ арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корке, не белые, а с оттенками желтого», — пояснили агентству в ведомстве.
У нитратного арбуза гладкая и глянцевая поверхность среза — в норме она должна искриться крупинками. Тогда как зрелые арбузы имеют светлое желтое пятно на боку, который они отлежали, а также целостный покров с ярким и контрастным цветом корки (сама она должна быть твердой).
«Если ноготь легко протыкает арбузную кожу — арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси слабый хруст. Мякоть красная, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус», — уточняют инспекторы.
Лучше всего выбирать средние арбузы. Как правило, по спелости они лучше слишком больших или совсем маленьких.
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