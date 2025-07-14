14 июля 2025

В Пермском крае алкомаркет незаконно разместил на фасаде дома вывеску

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин установил оборудование и конструкцию без согласия собственников жилья
Магазин установил оборудование и конструкцию без согласия собственников жилья Фото:

Под надзором судебных приставов компания, управляющая сетью магазинов по продаже алкогольной продукции, осуществила демонтаж кондиционеров и вывески с фасада жилого дома. Основанием для судебного разбирательства стало обращение жительницы многоквартирного дома в городе Лысьва (Пермский край). 

«Женщина выразила недовольство тем, что арендатор нежилого помещения разместил на внешней стороне дома сплит-системы и вывеску с наименованием магазина без согласия всех собственников квартир. Согласно Жилищному кодексу РФ, фасад здания относится к общему имуществу многоквартирного дома, и его использование возможно только при наличии соответствующего решения общего собрания жильцов», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале. 

Поскольку оборудование и рекламная конструкция были размещены самовольно, судебная инстанция удовлетворила требования истицы. В установленный срок кондиционеры и вывеска были сняты, а фасаду возвращен первоначальный облик.

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Под надзором судебных приставов компания, управляющая сетью магазинов по продаже алкогольной продукции, осуществила демонтаж кондиционеров и вывески с фасада жилого дома. Основанием для судебного разбирательства стало обращение жительницы многоквартирного дома в городе Лысьва (Пермский край).  «Женщина выразила недовольство тем, что арендатор нежилого помещения разместил на внешней стороне дома сплит-системы и вывеску с наименованием магазина без согласия всех собственников квартир. Согласно Жилищному кодексу РФ, фасад здания относится к общему имуществу многоквартирного дома, и его использование возможно только при наличии соответствующего решения общего собрания жильцов», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.  Поскольку оборудование и рекламная конструкция были размещены самовольно, судебная инстанция удовлетворила требования истицы. В установленный срок кондиционеры и вывеска были сняты, а фасаду возвращен первоначальный облик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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