В Пермском крае алкомаркет незаконно разместил на фасаде дома вывеску

Под надзором судебных приставов компания, управляющая сетью магазинов по продаже алкогольной продукции, осуществила демонтаж кондиционеров и вывески с фасада жилого дома. Основанием для судебного разбирательства стало обращение жительницы многоквартирного дома в городе Лысьва (Пермский край).
«Женщина выразила недовольство тем, что арендатор нежилого помещения разместил на внешней стороне дома сплит-системы и вывеску с наименованием магазина без согласия всех собственников квартир. Согласно Жилищному кодексу РФ, фасад здания относится к общему имуществу многоквартирного дома, и его использование возможно только при наличии соответствующего решения общего собрания жильцов», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.
Поскольку оборудование и рекламная конструкция были размещены самовольно, судебная инстанция удовлетворила требования истицы. В установленный срок кондиционеры и вывеска были сняты, а фасаду возвращен первоначальный облик.
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