В Екатеринбурге опечатали ресторан после массового отравления студентов

Екатеринбургское кафе «Версаль» после массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) опечатали. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил охранник бизнес-центра, где находится заведение.
«[„Версаль“] закрыт и опечатан. На месте работают сотрудники Роспотребнадзора», — сказал собеседник агентства. Источник добавил, что санврачи проводят проверку в заведении (в ведомство направлено просьба о комментарии). В «Версале» не ответили на звонок журналиста.
О массовом отравлении выпускников-юристов стало известно утром. Сам банкет прошел еще 11 июля. После него, по данным регионального минздрава, 12 человек попали в больницу. Читатель URA.RU уверяет, что отравившихся может быть 80. В отзывах студенты пожаловались на рыбу, мясо и алкоголь. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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