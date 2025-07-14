14 июля 2025

В Екатеринбурге опечатали ресторан после массового отравления студентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В заведении работают сотрудники Роспотребнадзора
В заведении работают сотрудники Роспотребнадзора Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление выпускников-юристов в Екатеринбурге

Екатеринбургское кафе «Версаль» после массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) опечатали. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил охранник бизнес-центра, где находится заведение.

«[„Версаль“] закрыт и опечатан. На месте работают сотрудники Роспотребнадзора», — сказал собеседник агентства. Источник добавил, что санврачи проводят проверку в заведении (в ведомство направлено просьба о комментарии). В «Версале» не ответили на звонок журналиста.

О массовом отравлении выпускников-юристов стало известно утром. Сам банкет прошел еще 11 июля. После него, по данным регионального минздрава, 12 человек попали в больницу. Читатель URA.RU уверяет, что отравившихся может быть 80. В отзывах студенты пожаловались на рыбу, мясо и алкоголь. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургское кафе «Версаль» после массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) опечатали. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил охранник бизнес-центра, где находится заведение. «[„Версаль“] закрыт и опечатан. На месте работают сотрудники Роспотребнадзора», — сказал собеседник агентства. Источник добавил, что санврачи проводят проверку в заведении (в ведомство направлено просьба о комментарии). В «Версале» не ответили на звонок журналиста. О массовом отравлении выпускников-юристов стало известно утром. Сам банкет прошел еще 11 июля. После него, по данным регионального минздрава, 12 человек попали в больницу. Читатель URA.RU уверяет, что отравившихся может быть 80. В отзывах студенты пожаловались на рыбу, мясо и алкоголь. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...