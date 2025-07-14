14 июля 2025

Брат с сестрой кувалдой убили собак свердловчанки, когда присматривали за ними

© Служба новостей «URA.RU»
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Убийство случилось в начале апреля 2025-го
Убийство случилось в начале апреля 2025-го Фото:

В деревне Сергина (Свердловская область) брат с сестрой жестоко расправились кувалдой с тремя собаками родственницы, которая попросила присмотреть за животными. Причиной убийства стало желание мужчины сэкономить на корме для псов, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Женщина, отлучившись на работу вахтовым методом, попросила старшего брата, живущего по соседству, ухаживать за домашними питомцами — собаками по кличке „Мартин“, „Люцифер“ и „Малыш“», — пояснили в прокуратуре. На следующий день трупы собак обнаружили в мусорном баке.

По версии следствия, племянник хозяйки не хотел тратиться на корм для животных и решил устроить расправу. Кувалдой он убивал собак одну за другой. В этом ему помогала другая сестра — она обездвиживала жертв. После жестокого убийства тела животных выкинули.

На живодеров завели уголовное дело по пунктам «а», «д» части второй статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Вскоре обвиняемые предстанут перед судом.

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В деревне Сергина (Свердловская область) брат с сестрой жестоко расправились кувалдой с тремя собаками родственницы, которая попросила присмотреть за животными. Причиной убийства стало желание мужчины сэкономить на корме для псов, рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Женщина, отлучившись на работу вахтовым методом, попросила старшего брата, живущего по соседству, ухаживать за домашними питомцами — собаками по кличке „Мартин“, „Люцифер“ и „Малыш“», — пояснили в прокуратуре. На следующий день трупы собак обнаружили в мусорном баке. По версии следствия, племянник хозяйки не хотел тратиться на корм для животных и решил устроить расправу. Кувалдой он убивал собак одну за другой. В этом ему помогала другая сестра — она обездвиживала жертв. После жестокого убийства тела животных выкинули. На живодеров завели уголовное дело по пунктам «а», «д» части второй статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Вскоре обвиняемые предстанут перед судом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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