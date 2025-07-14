Спрос на аренду загородных домов в Свердловской области вырос на 13,4% с начала года, таким образом регион занял второе место по популярности данного типа жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«Жители Свердловской области активно интересуются долгосрочной арендой загородного жилья. Спрос в этом сегменте с их стороны достиг 13,4% от общего по всей стране. Приобретением дома в регионе заинтересованы 7% от покупателей по всей стране», — пояснили в сервисе.
За год полная стоимость загородного дома выросла на 0,3%. К концу июня 2025-го частный дом можно было купить в среднем за пять миллионов рублей. Что касается аренды, то, по данным сервиса для съема жилья, самый дешевый вариант обойдется в 13 тысяч рублей, а дорогой — в 300 тысяч рублей за месяц.
«Интерес к переезду за город в летний сезон — вполне логичная тенденция. Многие работают удаленно из загородных домов, вывозят детей на лето и стараются совмещать семейный досуг и рабочий график», — прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.
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