14 июля 2025

Свердловчане массово переезжают за город

Спрос на аренду загородных домов вырос на 13,4% в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость дома составляет пять млн рублей
Средняя стоимость дома составляет пять млн рублей Фото:

Спрос на аренду загородных домов в Свердловской области вырос на 13,4% с начала года, таким образом регион занял второе место по популярности данного типа жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«Жители Свердловской области активно интересуются долгосрочной арендой загородного жилья. Спрос в этом сегменте с их стороны достиг 13,4% от общего по всей стране. Приобретением дома в регионе заинтересованы 7% от покупателей по всей стране», — пояснили в сервисе.

За год полная стоимость загородного дома выросла на 0,3%. К концу июня 2025-го частный дом можно было купить в среднем за пять миллионов рублей. Что касается аренды, то, по данным сервиса для съема жилья, самый дешевый вариант обойдется в 13 тысяч рублей, а дорогой — в 300 тысяч рублей за месяц.

«Интерес к переезду за город в летний сезон — вполне логичная тенденция. Многие работают удаленно из загородных домов, вывозят детей на лето и стараются совмещать семейный досуг и рабочий график», — прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

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Спрос на аренду загородных домов в Свердловской области вырос на 13,4% с начала года, таким образом регион занял второе место по популярности данного типа жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «Жители Свердловской области активно интересуются долгосрочной арендой загородного жилья. Спрос в этом сегменте с их стороны достиг 13,4% от общего по всей стране. Приобретением дома в регионе заинтересованы 7% от покупателей по всей стране», — пояснили в сервисе. За год полная стоимость загородного дома выросла на 0,3%. К концу июня 2025-го частный дом можно было купить в среднем за пять миллионов рублей. Что касается аренды, то, по данным сервиса для съема жилья, самый дешевый вариант обойдется в 13 тысяч рублей, а дорогой — в 300 тысяч рублей за месяц. «Интерес к переезду за город в летний сезон — вполне логичная тенденция. Многие работают удаленно из загородных домов, вывозят детей на лето и стараются совмещать семейный досуг и рабочий график», — прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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