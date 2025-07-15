В российском городе ущемили конституционные права электросамокатчиков

Запрет на использование частных электросамокатов нужно отменить. Это нарушение конституционных прав человека. Об этом заявил автоэксперт, главный редактор Quto.ru Максим Ракитин, комментируя решение мэрии Благовещенска.
«Запрещать использовать частные средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты, — нарушение конституционных прав человека на свободу передвижения», — передает слова Ракитина «Лента.ру».
Не так давно мэр Благовещенска Олег Имамеев запретил пользоваться электросамокатами в городе, объясняя многочисленными жалобами от жителей города. Он заявил, что за нарушение запрета грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.
Ранее в Госдуме одобрили законопроект, который был направлен на регулирование передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Основные изменения заключались в запрете на управление средств в нетрезвом состоянии и движения по тротуарам для тяжелых СИМ, ограничении скорости до 25 км/ч, а также введении возрастных ограничений. За превышение скорости на электросамокате предусмотрен штрафы от пятисот до пяти тысяч рублей.
За последние годы количество ДТП с участием самокатов увеличилось в восемь раз. Новые меры направлены на повышение безопасности на дорогах и снижения количества нарушений.
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