Момент удара беспилотника по дому в Воронеже попал на видео

После удара украинского БПЛА в небо поднялся столб дыма
новость из сюжетаВСУ ударили дронами по жилым домам в Воронежской области
Появились кадры, на которых запечатлен момент удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Воронеже. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Baza.
На кадрах видно, как сбитый дрон летит в направлении жилого дома. После попадания произошел взрыв и в небо поднялся столб дыма.
Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил о 16 пострадавших в результате падения дрона, среди которых есть подросток. Один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие.
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