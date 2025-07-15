Момент удара беспилотника по дому в Воронеже попал на видео

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После удара украинского БПЛА в небо поднялся столб дыма
После удара украинского БПЛА в небо поднялся столб дыма Фото:
новость из сюжета
ВСУ ударили дронами по жилым домам в Воронежской области

Появились кадры, на которых запечатлен момент удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Воронеже. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Baza. 

На кадрах видно, как сбитый дрон летит в направлении жилого дома. После попадания произошел взрыв и в небо поднялся столб дыма.  

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил о 16 пострадавших в результате падения дрона, среди которых есть подросток. Один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие.

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Появились кадры, на которых запечатлен момент удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Воронеже. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Baza.  На кадрах видно, как сбитый дрон летит в направлении жилого дома. После попадания произошел взрыв и в небо поднялся столб дыма.   Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил о 16 пострадавших в результате падения дрона, среди которых есть подросток. Один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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