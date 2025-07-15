Выросло число раненых после атаки дрона в Воронеже, один человек в коме

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В больницы госпитализированы 13 человек
В больницы госпитализированы 13 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Число пострадавших в результате падения украинского беспилотника в Воронеже увеличилось до 16 человек. У большинства зафиксированы осколочные и резаные ранения. Один из пострадавших находится в состоянии комы, другой получил травмы легких. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ранее он информировал, что ранения получили несколько человек. По словам Гусева, в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа пострадали 15 человек, включая подростка с ранением бедра.

Большинство получили осколочные и резаные раны, отмечаются также тяжелые травмы: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие. В больницы города госпитализированы 13 человек, еще одна женщина с осколочным ранением плеча доставлена из сельского района. Медицинским учреждениям поручено обеспечить особый контроль за лечением пострадавших.

В ночь на 15 июля над Воронежской областью средствами ПВО РФ были сбиты 12 украинских беспилотников. Повреждены несколько частных домов, квартир и автомобилей.

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Число пострадавших в результате падения украинского беспилотника в Воронеже увеличилось до 16 человек. У большинства зафиксированы осколочные и резаные ранения. Один из пострадавших находится в состоянии комы, другой получил травмы легких. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ранее он информировал, что ранения получили несколько человек. По словам Гусева, в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа пострадали 15 человек, включая подростка с ранением бедра. Большинство получили осколочные и резаные раны, отмечаются также тяжелые травмы: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие. В больницы города госпитализированы 13 человек, еще одна женщина с осколочным ранением плеча доставлена из сельского района. Медицинским учреждениям поручено обеспечить особый контроль за лечением пострадавших. В ночь на 15 июля над Воронежской областью средствами ПВО РФ были сбиты 12 украинских беспилотников. Повреждены несколько частных домов, квартир и автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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