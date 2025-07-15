Выросло число раненых после атаки дрона в Воронеже, один человек в коме

Число пострадавших в результате падения украинского беспилотника в Воронеже увеличилось до 16 человек. У большинства зафиксированы осколочные и резаные ранения. Один из пострадавших находится в состоянии комы, другой получил травмы легких. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ранее он информировал, что ранения получили несколько человек. По словам Гусева, в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа пострадали 15 человек, включая подростка с ранением бедра.
Большинство получили осколочные и резаные раны, отмечаются также тяжелые травмы: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие. В больницы города госпитализированы 13 человек, еще одна женщина с осколочным ранением плеча доставлена из сельского района. Медицинским учреждениям поручено обеспечить особый контроль за лечением пострадавших.
В ночь на 15 июля над Воронежской областью средствами ПВО РФ были сбиты 12 украинских беспилотников. Повреждены несколько частных домов, квартир и автомобилей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.