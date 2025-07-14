СК возбудил дело после массового отравления будущих прокуроров в Екатеринбурге

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета, которые отмечали банкет в кафе «Версаль». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского СУ СКР.
«Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего, назначаются необходимые исследования, истребуется документация, касающаяся организации питания в учреждении, осуществляются опросы пострадавших. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью граждан, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в силовом ведомстве.
Банкет выпускников прошел 11 июля. После этого 12 человек попали в больницу с сальмонеллезом. По слухам, отравиться могли 80 человек. Будущие прокуроры и юристы заявили, что почувствовали себя плохо из-за рыбы, мяса и алкоголя. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!