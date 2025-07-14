14 июля 2025

СК возбудил дело после массового отравления будущих прокуроров в Екатеринбурге

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Массовое отравление выпускников-юристов в Екатеринбурге

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета, которые отмечали банкет в кафе «Версаль». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского СУ СКР.

«Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего, назначаются необходимые исследования, истребуется документация, касающаяся организации питания в учреждении, осуществляются опросы пострадавших. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью граждан, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в силовом ведомстве.

Банкет выпускников прошел 11 июля. После этого 12 человек попали в больницу с сальмонеллезом. По слухам, отравиться могли 80 человек. Будущие прокуроры и юристы заявили, что почувствовали себя плохо из-за рыбы, мяса и алкоголя. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета, которые отмечали банкет в кафе «Версаль». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского СУ СКР. «Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего, назначаются необходимые исследования, истребуется документация, касающаяся организации питания в учреждении, осуществляются опросы пострадавших. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью граждан, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в силовом ведомстве. Банкет выпускников прошел 11 июля. После этого 12 человек попали в больницу с сальмонеллезом. По слухам, отравиться могли 80 человек. Будущие прокуроры и юристы заявили, что почувствовали себя плохо из-за рыбы, мяса и алкоголя. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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