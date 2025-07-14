14 июля 2025

В челябинских новостройках расширился выбор квартир

В среднем квартиры в челябинских новостройках продают по 7,7 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем новое жилье в городе продают по 146 000 рублей за квадратный метр
В среднем новое жилье в городе продают по 146 000 рублей за квадратный метр Фото:

В Челябинске за год число выставленных на продажу квартир в новостройках выросло на 44%. Сейчас стоимость нового жилья в городе в среднем составляет 146 000 рублей за квадратный метр, 7 700 000 рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Выбор двухкомнатных квартир в Челябинске за год увеличился на 56%, однокомнатных — на 47%, а трехкомнатных — на 30%. При этом спрос на новое жилье у челябинцев снизился. Это связано с тем, что раньше драйвером спроса выступала ипотека. Теперь при отсутствии льготных ипотечных программ покупатели вынуждены приобретать более дешевое жилье», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что спрос у покупателей стал другим. Раньше они тщательно выбирали из большего ассортимента, прежде чем позвонить. Сейчас же, когда выбор альтернатив стал меньше, а застройщики более открыты к индивидуальным условиям и дисконтам, челябинцы, желающие приобрести жилье, начали активнее общаться.

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В Челябинске за год число выставленных на продажу квартир в новостройках выросло на 44%. Сейчас стоимость нового жилья в городе в среднем составляет 146 000 рублей за квадратный метр, 7 700 000 рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Выбор двухкомнатных квартир в Челябинске за год увеличился на 56%, однокомнатных — на 47%, а трехкомнатных — на 30%. При этом спрос на новое жилье у челябинцев снизился. Это связано с тем, что раньше драйвером спроса выступала ипотека. Теперь при отсутствии льготных ипотечных программ покупатели вынуждены приобретать более дешевое жилье», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, что спрос у покупателей стал другим. Раньше они тщательно выбирали из большего ассортимента, прежде чем позвонить. Сейчас же, когда выбор альтернатив стал меньше, а застройщики более открыты к индивидуальным условиям и дисконтам, челябинцы, желающие приобрести жилье, начали активнее общаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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