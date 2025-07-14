В челябинских новостройках расширился выбор квартир

В Челябинске за год число выставленных на продажу квартир в новостройках выросло на 44%. Сейчас стоимость нового жилья в городе в среднем составляет 146 000 рублей за квадратный метр, 7 700 000 рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«Выбор двухкомнатных квартир в Челябинске за год увеличился на 56%, однокомнатных — на 47%, а трехкомнатных — на 30%. При этом спрос на новое жилье у челябинцев снизился. Это связано с тем, что раньше драйвером спроса выступала ипотека. Теперь при отсутствии льготных ипотечных программ покупатели вынуждены приобретать более дешевое жилье», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что спрос у покупателей стал другим. Раньше они тщательно выбирали из большего ассортимента, прежде чем позвонить. Сейчас же, когда выбор альтернатив стал меньше, а застройщики более открыты к индивидуальным условиям и дисконтам, челябинцы, желающие приобрести жилье, начали активнее общаться.
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