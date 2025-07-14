Следователи закрыли разливайку в Копейске после запроса Бастрыкина

После того, как глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о работе в Копейске (Челябинская область) торговой точки под видом кафе, в которой продавали спиртное после 23 часов. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР.
«На протяжении длительного времени сотрудники кафе, расположенного в доме 32 „Б“ по проспекту Победы в городе Копейске незаконно реализовывали гражданам алкогольную и иную спиртосодержащую продукцию после 23 часов. В настоящее время следователями следственного отдела по городу Копейск регионального СКР совместно с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по городу Копейску с торговой точки изъято более 600 единиц алкогольной продукции, контрольно-кассовое оборудование и кассовые ленты, деятельность кафе приостановлена», — сообщается в telegram-канале ведомства.
По факту незаконной торговли возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). О происходящем в СКР узнали из соцсетей.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав жителей многоэтажки из Копейска. В их доме предприниматель организовал продажу алкоголя в ночное время. Жители регулярно отмечали случаи нарушения общественного порядка и несоблюдения режима тишины со стороны посетителей заведения.
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