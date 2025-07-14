«Легла на пол»: пьяная пара устроила спектакль в аэропорту, не улетев из Екатеринбурга в Сочи

Сожители из Екатеринбурга устроили пьяный дебош в аэропорту Кольцово после того, как опоздали на самолет до Сочи. Они пытались прорваться к трапу, валялись на полу, после чего девушку пришлось посадить на инвалидную коляску и силой увезти в полицию. Подробности инцидента URA.RU сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Пара опоздала на посадку в самолет, отправлявшийся рейсом Екатеринбург — Сочи. Когда мужчина и женщина подошли к стойке выхода, им сообщили, что посадка завершена. Не согласившись с этим, пассажиры, в нарушение требований транспортной безопасности, вбежали в трубу телетрапа и попытались самостоятельно попасть на борт», — рассказали в пресс-службе.
Работники аэропорта заблокировали дебоширам вход и выход из трапа и вызвали на место транспортную полицию. На просьбу проследовать в отделение девушка неожиданно разыграла сцену.
«Проявив недюжинное актерское мастерство, дама наотрез отказалась следовать со стражами порядка, легла на пол и заявила, что не сдвинется с места, в результате чего в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово ее пришлось доставлять на инвалидной коляске. Спутник девушки согласился пройти в полицию добровольно», — продолжили в ведомстве.
В итоге горе-туристы признались, что употребили в аэропорту алкоголь, из-за чего и опоздали на рейс до Сочи. Они требовали вернуть им деньги, но вместо этого теперь сами должны выплатить штраф. Тот и другой заплатят по три тысячи рублей за неисполнение требований в области транспортной безопасности. А буйная гражданка еще и выплатит две тысячи за мелкое хулиганство.
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