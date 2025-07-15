«Думал, что все взлетит на воздух»: житель Воронежа поделился, как пережил серьезную атаку ВСУ

Житель Воронежа, ставший свидетелем удара беспилотника ВСУ по жилому дому, заметив дрон, предположил, что произойдет взрыв и «все взлетит на воздух». Об этом он рассказал URA.RU.
«Я даже не сразу успел понять что случилось, я видел беспилотник, то, как он врезается в дом, и взрыв. <...> Ни страха, ни опасения. Только мысль, когда я заметил „летучку“ (беспилотник — прим. URA.RU): „сейчас я все здесь взлетит на воздух“», — рассказал местный житель корреспонденту URA.RU.
Очевидец сообщил, что после взрыва его накрыла ударная волна, а затем на него посыпались осколки стекла с ближайшего здания. В момент происшествия он находился напротив дома, рядом с остановкой «Кольцовская», у пешеходного перехода. Мужчина не пострадал, несколько стекол попали ему на волосы и за воротник.
В ночь на 15 июля ВСУ осуществили атаку на Воронеж с использованием 12 беспилотников. Пострадали 20 человек, в том числе несовершеннолетние; один из раненых находится в коме. Обломками повреждены квартиры, частные дома и автомобили, передает «Царьград».
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