Десятки пострадавших и квартиры без стен: новые детали атаки ВСУ по Воронежу. Фоторепортаж

Гусев: число раненых при атаке ВСУ на Воронеж выросло до 20 человек
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В результате атаки дронов ВСУ на Воронежскую область пострадали 20 человек, в том числе один подросток
В результате атаки дронов ВСУ на Воронежскую область пострадали 20 человек, в том числе один подросток Фото:

В ночь на 15 июля ВСУ атаковали Воронеж и область 12-ю беспилотниками. В результате этого пострадали 20 человек, среди них есть несовершеннолетние. Больше всего раненых зафиксировано в центральных районах города. У пострадавших, по данным врачей, состояния разной степени тяжести — от резаных ран до комы. Помимо этого, осколками БПЛА были повреждены несколько квартир, частных домов и автомобилей. Обстановка в Воронежской области и городе к этому часу — в фоторепортаже URA.RU. 

По последней информации, в результате ударов ранения получили более 15 жителей Центрального и Коминтерновского районов Воронежа. В их числе есть и подросток — у него травма бедра. Кроме того, на Плехановской улице в результате атаки БПЛА пострадал годовалый ребенок — осколки порезали ему ноги. Его родители не получили ранений, передает telegram-канал «Воронеж».

В результате атаки украинских дронов зафиксированы повреждения в квартирах многоэтажных домов в центре Воронежа. Разрушения обнаружены и в частных домах в пригороде и одном из районов области. В городском детском саду фрагменты БПЛА посекли оконные стекла — на время ликвидации последствий детей временно перевели в близлежащие учреждения. На данный момент муниципальные власти продолжают оценку ущерба от атак ВСУ. Кроме того, гражданам, чье имущество было повреждено, окажут поддержку. 

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В ночь на 15 июля ВСУ атаковали Воронеж и область 12-ю беспилотниками. В результате этого пострадали 20 человек, среди них есть несовершеннолетние. Больше всего раненых зафиксировано в центральных районах города. У пострадавших, по данным врачей, состояния разной степени тяжести — от резаных ран до комы. Помимо этого, осколками БПЛА были повреждены несколько квартир, частных домов и автомобилей. Обстановка в Воронежской области и городе к этому часу — в фоторепортаже URA.RU.  По последней информации, в результате ударов ранения получили более 15 жителей Центрального и Коминтерновского районов Воронежа. В их числе есть и подросток — у него травма бедра. Кроме того, на Плехановской улице в результате атаки БПЛА пострадал годовалый ребенок — осколки порезали ему ноги. Его родители не получили ранений, передает telegram-канал «Воронеж». В результате атаки украинских дронов зафиксированы повреждения в квартирах многоэтажных домов в центре Воронежа. Разрушения обнаружены и в частных домах в пригороде и одном из районов области. В городском детском саду фрагменты БПЛА посекли оконные стекла — на время ликвидации последствий детей временно перевели в близлежащие учреждения. На данный момент муниципальные власти продолжают оценку ущерба от атак ВСУ. Кроме того, гражданам, чье имущество было повреждено, окажут поддержку. 
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