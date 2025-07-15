В ночь на 15 июля ВСУ атаковали Воронеж и область 12-ю беспилотниками. В результате этого пострадали 20 человек, среди них есть несовершеннолетние. Больше всего раненых зафиксировано в центральных районах города. У пострадавших, по данным врачей, состояния разной степени тяжести — от резаных ран до комы. Помимо этого, осколками БПЛА были повреждены несколько квартир, частных домов и автомобилей. Обстановка в Воронежской области и городе к этому часу — в фоторепортаже URA.RU.
По последней информации, в результате ударов ранения получили более 15 жителей Центрального и Коминтерновского районов Воронежа. В их числе есть и подросток — у него травма бедра. Кроме того, на Плехановской улице в результате атаки БПЛА пострадал годовалый ребенок — осколки порезали ему ноги. Его родители не получили ранений, передает telegram-канал «Воронеж».
В результате атаки украинских дронов зафиксированы повреждения в квартирах многоэтажных домов в центре Воронежа. Разрушения обнаружены и в частных домах в пригороде и одном из районов области. В городском детском саду фрагменты БПЛА посекли оконные стекла — на время ликвидации последствий детей временно перевели в близлежащие учреждения. На данный момент муниципальные власти продолжают оценку ущерба от атак ВСУ. Кроме того, гражданам, чье имущество было повреждено, окажут поддержку.
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