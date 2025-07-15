В Екатеринбург с бесплатными шоу приедут Gayazovs Brothers, Jah Khalib и Big Baby Tape

В Екатеринбурге с бесплатными концертами приедут Леша Свик, Мот, Jah Khalib, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape. Звезды станут хедлайнерами фестиваля «Энергия РМК», который пройдет 16 и 17 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Русской медной компании.
«Местом проведения станет улица Архангела Михаила. Спортивный квартал — это уникальное место с профессиональной базой для занятий спортом, для активного и здорового образа жизни, отдыха и досуга всей семьи. В дни фестиваля вся улица превратится в большую спортивную площадку для детей и взрослых со сценой, рингом и огромной сценой», — поделились представители компании.
На открытии будет авиация, парашютисты и парад спортсменов РМК. Программа мероприятия включает мотошоу с команды FMX13 и Алексея Колесникова, выставку автомобилей, принимавших участие в международном ралли «Дакар», турниры с участием звезд лиг RCC, показательные выступления экстремальных спортсменов RCC Extreme, первенство России по велоспорту BMX, чемпионат России по роллер-спорту, соревнования по паделу RCC Padel и множество других активностей.
Кроме того, аварийно-спасательная служба «РМК Поиск» организует мастер-классы, продемонстрирует работу беспилотных летательных аппаратов и представит специальную трассу для квадроциклов. Вход на фестиваль бесплатный.
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