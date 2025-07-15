В Минэнерго рассказали о коллапсе и миллиардных убытках в одной из важных отраслей РФ

Положение дел в угольной промышленности России продолжает ухудшаться: на сегодняшний день 51 компания отрасли — включая шахты и разрезы — приостановила деятельность либо находится под угрозой закрытия. Об этом сообщил замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов, отметив, что в 2024 году совокупные убытки отрасли составили 112,6 млрд рублей.
«В так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы», — заявил Исламов. Его слова передает РИА «Новости».
Согласно информации от Центра ценовых индексов, в первые шесть месяцев 2025 года экспортные цены на российский уголь опустились до самых низких уровней за последние пять лет. Так, 27 июня стоимость одной тонны угля с теплотворной способностью 6 000 килокалорий на килограмм при отгрузке с Дальнего Востока составила 69 долларов. Это на 21% меньше по сравнению с началом года. Снижение цен, наряду со значительным увеличением расходов на транспортировку и перевалку угля, стало ключевым фактором масштабного кризиса в этой сфере. Негативное воздействие на нее оказали и пошлины Китаем на импорт угля из РФ.
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