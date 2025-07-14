14 июля 2025

Задержанному по делу о полигоне топ-чиновнику мэрии из ХМАО грозит арест

Суд Нижневартовска решит вопрос о мере пресечения главному экологу мэрии Попенко
© Служба новостей «URA.RU»
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Меру пресечения главному экологу мэрии Нижневартовска Олегу Попенко определит суд
Меру пресечения главному экологу мэрии Нижневартовска Олегу Попенко определит суд Фото:

Задержанному главе управления экологии мэрии Нижневартовска (ХМАО) Олегу Попенко грозит арест и заключение в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Силовики, вероятно, будут настаивать на заключении Попенко под стражу. По одной из версий, расследование может вывести на топов администрации города. Подписывали акт приемки скандального полигона высокопоставленные чиновники. Но список фигурантов будет зависеть от того, какие показания даст главный эколог мэрии. Не исключено, что дело может быть в дальнейшем переквалифицировано на более серьезные статьи уголовного кодекса», — предполагает инсайдер.

Официальный telegram-канал управления СКР по ХМАО сообщил, что дело находится в совместном производстве Следственного комитета и ФСБ Попенко предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Меру пресечения чиновнику изберет Нижневартовский городской суд.

В мэрии подтвердили задержание главы управления экологии: «Администрация города оказывает содействие правоохранительным органам. По остальным вопросам необходимо обращаться в Следственный комитет».

Ранее URA.RU сообщало о задержании главы управления экологии мэрии Нижневартовска Олега Попенко. Инсайд агентства подтвердился.

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Задержанному главе управления экологии мэрии Нижневартовска (ХМАО) Олегу Попенко грозит арест и заключение в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Силовики, вероятно, будут настаивать на заключении Попенко под стражу. По одной из версий, расследование может вывести на топов администрации города. Подписывали акт приемки скандального полигона высокопоставленные чиновники. Но список фигурантов будет зависеть от того, какие показания даст главный эколог мэрии. Не исключено, что дело может быть в дальнейшем переквалифицировано на более серьезные статьи уголовного кодекса», — предполагает инсайдер. Официальный telegram-канал управления СКР по ХМАО сообщил, что дело находится в совместном производстве Следственного комитета и ФСБ Попенко предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Меру пресечения чиновнику изберет Нижневартовский городской суд. В мэрии подтвердили задержание главы управления экологии: «Администрация города оказывает содействие правоохранительным органам. По остальным вопросам необходимо обращаться в Следственный комитет». Ранее URA.RU сообщало о задержании главы управления экологии мэрии Нижневартовска Олега Попенко. Инсайд агентства подтвердился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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