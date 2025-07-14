Главного эколога Нижневартовска (ХМАО) Олега Попенко задержали силовики. Об этом сообщили источники URA.RU в местном политическом истеблишменте.
«Попенко задержали 14 июля. Фигурант уголовного дела о нарушениях на полумиллиардном мусорном полигоне, предварительно, обвиняется в превышении должностных полномочий», — уточнил инсайдер.
Информацию о задержании подтверждают источники URA.RU в силовых структурах. Официальный комментарий СК и мэрии Нижневартовска ожидается.
Проверка ФСБ, прокуратуры и Счетной палаты выявила нарушения при реализации нацпроекта «Экология» на 19 миллионов рублей. По результатам строительно-технической экспертизы, ущерб составил более 166 миллионов рублей.
Эксплуатант мусорного полигона — бизнесмен Василий Павалаки — обвинял мэрию Нижневартовска в фейковой рекультивации свалки за полмиллиарда рублей. Он заявил в прокуратуру о нарушениях, допущенных при возведении террикона, недостаточно глубоко закопанных отходах и в целом о токсической опасности объекта. Попенко тогда комментировал URA.RU, что Павалаки якобы заинтересован в конфликте с мэрией. «Когда неназывающие себя „эксперты“ делают поверхностные выводы с громкими заявлениями в соцсетях, а на полигоне якобы проходят проверки „неизвестными“ надзорными органами, да еще и с отбором проб, все это наводит на мысли», — отмечал главный эколог мэрии.
Однако история вскоре вылилась в уголовное дело. Но в марте 2024 года арестовали подрядчиков — руководство самарского «Экостроя» Катусова и Остапенко обвинили в подделке документов по рекувальтивационным работам. Аналогичные нижневартовскому кейсу случаи были зарегистрированы в Астраханской, Воронежской, Новгородской, Ростовской, Кировской, Саратовской областях, чукотском Анадыре, в Крыму и Приморье.
Уголовное дело в отношении Попенко было возбуждено летом 2024 года. Все это время начальник управления природопользования оставался на свободе, ходил на работу и давал комментарии прессе о новых экопроектах, власти отказывались увольнять его до завершения расследования.
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