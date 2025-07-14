14 июля 2025

Задержан топ-чиновник администрации Нижневартовска. Инсайд

Главный эколог Нижневартовска Попенко задержан из-за нарушений на полигоне ТКО
© Служба новостей «URA.RU»
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Главу управления экологии Нижневартовска Олега Попенко задержали
Главу управления экологии Нижневартовска Олега Попенко задержали Фото:

Главного эколога Нижневартовска (ХМАО) Олега Попенко задержали силовики. Об этом сообщили источники URA.RU в местном политическом истеблишменте.

«Попенко задержали 14 июля. Фигурант уголовного дела о нарушениях на полумиллиардном мусорном полигоне, предварительно, обвиняется в превышении должностных полномочий», — уточнил инсайдер.

Информацию о задержании подтверждают источники URA.RU в силовых структурах. Официальный комментарий СК и мэрии Нижневартовска ожидается.

Проверка ФСБ, прокуратуры и Счетной палаты выявила нарушения при реализации нацпроекта «Экология» на 19 миллионов рублей. По результатам строительно-технической экспертизы, ущерб составил более 166 миллионов рублей.

Эксплуатант мусорного полигона — бизнесмен Василий Павалаки — обвинял мэрию Нижневартовска в фейковой рекультивации свалки за полмиллиарда рублей. Он заявил в прокуратуру о нарушениях, допущенных при возведении террикона, недостаточно глубоко закопанных отходах и в целом о токсической опасности объекта. Попенко  тогда комментировал URA.RU, что Павалаки якобы заинтересован в конфликте с мэрией. «Когда неназывающие себя „эксперты“ делают поверхностные выводы с громкими заявлениями в соцсетях, а на полигоне якобы проходят проверки „неизвестными“ надзорными органами, да еще и с отбором проб, все это наводит на мысли», — отмечал главный эколог мэрии.

Однако история вскоре вылилась в уголовное дело. Но в марте 2024 года арестовали подрядчиков — руководство самарского «Экостроя» Катусова и Остапенко обвинили в подделке документов по рекувальтивационным работам. Аналогичные нижневартовскому кейсу случаи были зарегистрированы в Астраханской, Воронежской, Новгородской, Ростовской, Кировской, Саратовской областях, чукотском Анадыре, в Крыму и Приморье.

Уголовное дело в отношении Попенко было возбуждено летом 2024 года. Все это время начальник управления природопользования оставался на свободе, ходил на работу и давал комментарии прессе о новых экопроектах, власти отказывались увольнять его до завершения расследования.

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Главного эколога Нижневартовска (ХМАО) Олега Попенко задержали силовики. Об этом сообщили источники URA.RU в местном политическом истеблишменте. «Попенко задержали 14 июля. Фигурант уголовного дела о нарушениях на полумиллиардном мусорном полигоне, предварительно, обвиняется в превышении должностных полномочий», — уточнил инсайдер. Информацию о задержании подтверждают источники URA.RU в силовых структурах. Официальный комментарий СК и мэрии Нижневартовска ожидается. Проверка ФСБ, прокуратуры и Счетной палаты выявила нарушения при реализации нацпроекта «Экология» на 19 миллионов рублей. По результатам строительно-технической экспертизы, ущерб составил более 166 миллионов рублей. Эксплуатант мусорного полигона — бизнесмен Василий Павалаки — обвинял мэрию Нижневартовска в фейковой рекультивации свалки за полмиллиарда рублей. Он заявил в прокуратуру о нарушениях, допущенных при возведении террикона, недостаточно глубоко закопанных отходах и в целом о токсической опасности объекта. Попенко  тогда комментировал URA.RU, что Павалаки якобы заинтересован в конфликте с мэрией. «Когда неназывающие себя „эксперты“ делают поверхностные выводы с громкими заявлениями в соцсетях, а на полигоне якобы проходят проверки „неизвестными“ надзорными органами, да еще и с отбором проб, все это наводит на мысли», — отмечал главный эколог мэрии. Однако история вскоре вылилась в уголовное дело. Но в марте 2024 года арестовали подрядчиков — руководство самарского «Экостроя» Катусова и Остапенко обвинили в подделке документов по рекувальтивационным работам. Аналогичные нижневартовскому кейсу случаи были зарегистрированы в Астраханской, Воронежской, Новгородской, Ростовской, Кировской, Саратовской областях, чукотском Анадыре, в Крыму и Приморье. Уголовное дело в отношении Попенко было возбуждено летом 2024 года. Все это время начальник управления природопользования оставался на свободе, ходил на работу и давал комментарии прессе о новых экопроектах, власти отказывались увольнять его до завершения расследования.
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