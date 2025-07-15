Резко выросло число отравившихся после банкета в кафе Екатеринбурга

Число отравившихся в екатеринбургском кафе «Версаль» выросло до 21-го
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Диагноз сальмонеллез подтвердился у семерых
Диагноз сальмонеллез подтвердился у семерых Фото:
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Массовое отравление выпускников-юристов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге число пострадавших от отравления после банкета в кафе «Версаль» выросло с 12 до 21 человека. Острую кишечную инфекцию зарегистрировали у выпускников Уральского государственного юридического университета, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников университета», — пояснили там. На данный момент сальмонеллез подтвержден у семи человек.

Банкет выпускников прошел 11 июля. Изначально в больницу с отравлением попали 12 человек. По неподтвержденной информации, отравиться могли 80 человек. Будущие прокуроры и юристы заявили, что почувствовали себя плохо из-за рыбы, мяса и алкоголя. Следователи СКР завели уголовное дело. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге число пострадавших от отравления после банкета в кафе «Версаль» выросло с 12 до 21 человека. Острую кишечную инфекцию зарегистрировали у выпускников Уральского государственного юридического университета, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «Зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников университета», — пояснили там. На данный момент сальмонеллез подтвержден у семи человек. Банкет выпускников прошел 11 июля. Изначально в больницу с отравлением попали 12 человек. По неподтвержденной информации, отравиться могли 80 человек. Будущие прокуроры и юристы заявили, что почувствовали себя плохо из-за рыбы, мяса и алкоголя. Следователи СКР завели уголовное дело. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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