Резко выросло число отравившихся после банкета в кафе Екатеринбурга

В Екатеринбурге число пострадавших от отравления после банкета в кафе «Версаль» выросло с 12 до 21 человека. Острую кишечную инфекцию зарегистрировали у выпускников Уральского государственного юридического университета, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников университета», — пояснили там. На данный момент сальмонеллез подтвержден у семи человек.
Банкет выпускников прошел 11 июля. Изначально в больницу с отравлением попали 12 человек. По неподтвержденной информации, отравиться могли 80 человек. Будущие прокуроры и юристы заявили, что почувствовали себя плохо из-за рыбы, мяса и алкоголя. Следователи СКР завели уголовное дело. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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