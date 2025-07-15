РИАН: умер фигурант, осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Скончался бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, он был осужден по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Информацию о смерти мужчины сообщили источники РИА Новости.
«Он действительно умер. Сегодня. Сердце не выдержало», — заявил собеседник из окружения Генина. В марте 2023 года у мужчины выявили онкологию, а июне того же года он вышел на свободу.
Генин получил пять лет колонии по статье о халатности. Как установил суд, экс-начальник караула не ознакомился с существующими планами здания ТЦ и проигнорировал информацию от очевидца, который указал более короткий маршрут к кинозалу. Вместо этого он отправил своих подчиненных по удлиненному пути, что привело к потере времени пожарными.
Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года. В момент возгорания в кинотеатре, расположенном в здании, находился школьный класс в сопровождении руководителя и двоих родителей. По количеству жертв пожар признали одним из крупнейших за последние 100 лет. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 людей пострадали.
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