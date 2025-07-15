Российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ими стали Петровка и Воскресенка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка в ДНР. <...> В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Воскресенка ДНР», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованного в telegram-канале.
Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» уничтожили 180 солдат ВСУ на своем направлении, «Южная» группировка войск ликвидировала 125 украинских бойцов, «Западная» — свыше 230 украинских военнослужащих, подразделения «Восточной» уничтожили 185 бойцов ВСУ, группировка войск «Днепр» — 35 украинских солдат, а солдаты группы «Центр» за последние сутки ликвидировали 435 военнослужащих ВСУ. Также, рассказали в Минобороны, российская армия уничтожила две пусковые установки ЗРК IRIS-T, который были на вооружении у украинских ВС.
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