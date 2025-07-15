Стало известно, где будут курсировать в Екатеринбурге 15 новых трамваев

Новые низкопольные трехсекционные трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область) 71-639 «Кастор» выйдут на центральные маршруты Екатеринбурга, а также будут курсировать по Уралмашу, Эльмашу и ЖБИ. Это следует из данных на сайте госзакупок, которые изучил корреспондент URA.RU. Пока же на место ожидаемых трамваев будут ставить сплотки.
Подача заявок завершится 16 июля. Сейчас идет поиск подрядчика. Трамваи особо большого размера (трехсекционные), согласно документам, будут курсировать:
- Маршрут № 1, от Академика Парина (Академический район) до Вторчермета;
- Маршрут № 6, от Машиностроителей (Уралмаш) до ЦПКиО;
- Маршрут № 7, от Эльмаша до 7 Ключей;
- Маршрут № 8, от 40 лет ВЛКСМ (ЖБИ) до Машиностроителей;
- Маршрут № 10, от ЦПКиО до 7 Ключей;
- Маршрут № 13, от 40 лет ВЛКСМ до 7 Ключей;
- Маршрут № 14, от Керамическая до Фрезеровщиков;
- Маршрут № 15, от 40 лет ВЛКСМ до Вторчермет;
- Маршрут № 18, от остановки «Волгоградская» (Юго-Западный микрорайон) до остановки «Шарташ»;
- Маршрут № 19, от Машиностроителей до Волгоградская»;
- Маршрут № 23, от 40 лет ВЛКСМ до Машиностроителей;
- Маршрут № 24, от Эльмаш до 7 Ключей.
«Кастор» был разработан специально для Екатеринбурга. С мая 2024 года он курсирует на маршруте №18 (проходит через озеро Шарташ, Втузгородок, Площадь 1905 года и Юго-Западный микрорайон). В июне 2025 года власти города определились с поставщиком. До января 2026 года модель должны закупить в количестве 15-ти штук. Согласно данным неофициального telegram-канала мэрии «Екатеринбург. Главное», два трехсекционных трамвая прибудут уже в конце июля. Остальные 13-ть ожидаются до 31 января 2026 года.
В 2024 году команда горадминистрации начала транспортную реформу. Курирует ее вице-мэр Рустам Галямов. Первые контракты, в том числе брутто-контракты на автобусные маршруты, благодаря которым удается менять качество общественных перевозок, на полгода — до лета — были заключены в январе. В начале июля мэрия Екатеринбурга начала искать новых подрядчиков на следующие полгода. Найдены компании по первым шести лотам — на 21 автобус. Среди участников торгов ничего пока не изменилось. Остались те же игроки.
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