Власти выбрали поставщика 15 трамваев для Екатеринбурга: когда их привезут

Власти Екатеринбурга определили поставщиком 15-ти трехсекционных трамваев Усть-Катавский вагоностроительный завод (Челябинская область). Общественный транспорт планируют привезти в город до конца 2026 года, рассказали в пресс-службе мэрии.
«За счет конкурсной процедуры Екатеринбургу удалось сэкономить более полумиллиарда рублей. При начальной цене контракта в почти 2,7 миллиарда выигравший аукцион поставщик получит 2,1», — пояснили там. Составы будут низкопольные, оснащенные кондиционером, табло, USB-разъемами.
Закупку транспорта проводили во второй раз. Первая сорвалась после жалобы «Уралтрансмаша» в Федеральную антимонопольную службу. При этом завод не участвовал ни в первых, ни во вторых торгах.
Мэрия перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов. Все это проходит в рамках большой транспортной реформы, запущенной в начале марта 2024-го. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
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