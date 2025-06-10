Власти выбрали поставщика 15 трамваев для Екатеринбурга: когда их привезут

Усть-Катавский вагоностроительный завод поставит Екатеринбургу 15 новых трамваев
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Новые трамваи появятся в городе до 31 января 2026-го (архивное фото)
Новые трамваи появятся в городе до 31 января 2026-го (архивное фото) Фото:

Власти Екатеринбурга определили поставщиком 15-ти трехсекционных трамваев Усть-Катавский вагоностроительный завод (Челябинская область). Общественный транспорт планируют привезти в город до конца 2026 года, рассказали в пресс-службе мэрии.

«За счет конкурсной процедуры Екатеринбургу удалось сэкономить более полумиллиарда рублей. При начальной цене контракта в почти 2,7 миллиарда выигравший аукцион поставщик получит 2,1», — пояснили там. Составы будут низкопольные, оснащенные кондиционером, табло, USB-разъемами.

Закупку транспорта проводили во второй раз. Первая сорвалась после жалобы «Уралтрансмаша» в Федеральную антимонопольную службу. При этом завод не участвовал ни в первых, ни во вторых торгах.

Мэрия перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов. Все это проходит в рамках большой транспортной реформы, запущенной в начале марта 2024-го. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.

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Власти Екатеринбурга определили поставщиком 15-ти трехсекционных трамваев Усть-Катавский вагоностроительный завод (Челябинская область). Общественный транспорт планируют привезти в город до конца 2026 года, рассказали в пресс-службе мэрии. «За счет конкурсной процедуры Екатеринбургу удалось сэкономить более полумиллиарда рублей. При начальной цене контракта в почти 2,7 миллиарда выигравший аукцион поставщик получит 2,1», — пояснили там. Составы будут низкопольные, оснащенные кондиционером, табло, USB-разъемами. Закупку транспорта проводили во второй раз. Первая сорвалась после жалобы «Уралтрансмаша» в Федеральную антимонопольную службу. При этом завод не участвовал ни в первых, ни во вторых торгах. Мэрия перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов. Все это проходит в рамках большой транспортной реформы, запущенной в начале марта 2024-го. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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