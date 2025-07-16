Можно ли недорого и классно отдохнуть в свердловском санатории: URA.RU проверило на себе

В санатории «Нижние Серги» курортников ждут змеи, целебная вода и дикая природа

17 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Санаторий расположен на горе, с которой открывается потрясающий вид Фото URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Принято считать, что классный отпуск возможен либо за границей, либо на морском побережье, либо на худой конец в деревне у бабушки. Отдых же в санатории многие находят старомодным и подходящим лишь для пенсионеров. Можно ли весело провести время в уральской здравнице и какие в этом есть плюсы и минусы, URA.RU проверило на себе. Цены Корпуса в санатории утопают в зелени Фото URA.RU По стечению обстоятельств отпуск на море нынче был мне не доступен, но и проводить его в Екатеринбурге в четырех стенах не хотелось. Поразмыслив, я решила поискать санаторий: хотелось на природу и не хотелось готовить еду и мыть посуду. В большинстве свердловских здравниц мест не оказалось либо «кусались» цены: за восемь суток на взрослого с ребенком от 120 тысяч и выше. В итоге выбор мой пал на санаторий «Нижние Серги», где нашелся подходящий номер и устроила цена — 65 тысяч рублей (без лечения). Собрав чемодан и побросав в него самое необходимое, мы с сыном отправились в путешествие. Дорога Скульптура девушки, которая сохранилась с советских времен Фото URA.RU На автобусе меньше чем за два часа добрались до Нижних Серег, а оттуда на такси за 10 минут до санатория. Надо признаться, поначалу внешний вид его меня удручил: корпуса показались невзрачными, территория не слишком облагороженной, персонал не сильно любезным. Поселили нас в стареньком, но просторном номере, в котором было все нужное для жизни: холодильник, телевизор, кровать, раскладушка, электрический чайник, фен и санузел. Забегая вперед, скажу, что в номер мы приходили лишь чтобы переодеться и переночевать. Все остальное время проводили на природе, которая потрясла своей красотой. Природа Река Серга протекает в низине Фото URA.RU На мой взгляд, она — самое главное достояние санатория: дикая, таинственная, непокорная. Я быстро осознала, что «неухоженность» территории только кажущаяся: где надо разбиты клумбы, высажены цветы, установлены беседки, а остальное — огромные поляны с густой травой, заросли кустарника, возвышающиеся сосны, пихты, ели, скалы и крутой спуск к реке Серге. Будь все это более «причесано», санаторий бы потерял часть свой уникальности, превратившись в один из многих. Здесь же все подчинено природе, и человек вспоминает, что и он лишь частица ее. Живность Мы спускались из санатория через заросли к фигуре лося Фото URA.RU В первый же день нас предупредили, что на территории могут встретиться змеи, в том числе и гадюки (санаторий находится в горах). Нам их увидеть не довелось, а вот другие отдыхающие рассказывали, что сталкивались с ужами. Мы же увидели ужа на экскурсии в природном парке Оленьи Ручьи — до этого знаменитого места от санатория 20 минут езды. Черная змея с желтым пятнышком переползла нам дорогу. А на территории санатория мы видели лишь лягушек и тьму крохотных лягушат, которые, видимо, народились в июле в огромном количестве. Сотни этих лягушат скакали по дорожкам, рискуя попасть под ноги отдыхающих. Мы их с сыном спасали, отлавливая на листки подорожника и относя в траву. Лагерь Детворе есть где провести время Фото URA.RU Летом в санатории работает детский оздоровительный лагерь. Ребята располагаются в двух отдельных корпусах и питаются в отдельной столовой. В наш заезд там отдыхало 320 «пионеров», которые тоже целые дни проводили на свежем воздухе. Может, кому-то такое соседство и казалось излишне шумным, но нам ребята не мешали. Я видела, как вожатые и воспитатели трудились и организовывали их досуг: постоянные соревнования, конкурсы, игры, танцы, спортивные мероприятия, дискотеки. И было приятно наблюдать, как школьники с утра до вечера были заняты интересными делами. Корпуса Самый большой корпус занимали ребята из лагеря Фото URA.RU Всего в санатории четыре жилых корпуса, еще один — пятый — заброшен. Самые большие корпуса занимал лагерь, два поменьше — такие как мы. Также на территории есть здание администрации, лечебно-диагностический корпус, бювет с минеральной водой, здание столовой, в котором находятся клуб, библиотека, кафе и детская игровая комната. Конечно, многим из них не помешал бы ремонт и модернизация. С другой стороны, от простых кабинетов и комнат, заставленных на подоконниках цветущими геранями, веяло чем-то простым, надежным и родным. Развлечения От такого вида дух захватывает Фото URA.RU Досуг, на мой взгляд, в санатории слабоват. Конечно, бывали концерты, показы фильмов и мультиков, выездные экскурсии в Нижние Серги и Оленьи Ручьи, но многие отдыхающие все равно жаловались, что заняться им нечем. Возможно, причина в небольшом количестве гостей, для которых невыгодно устраивать много мероприятий. Нам же с сыном было не до концертов, мы на них не ходили. С утра до ночи мы исследовали окрестности, изучали птиц, собирали землянику, чернику, дикую вишню, малину, ходили босиком по росе. Пробирались к знаменитой фигуре лося — символу этих мест, что возвышается над рекой на скале. Поднимались и на вершины скал и любовались оттуда потрясающими видами бескрайней тайги. Площадки Детям есть где побегать и полазать Фото URA.RU Ради справедливости отмечу, что в санатории отличная игровая площадка, где детям можно полазать — такие есть далеко не везде. Лишний раз оценили просторные поляны, по которым можно носиться без оглядки — в отличие от разрекламированных санаториев, где нужно ходить строго по тротуарам. Также очень порадовала детская комната, светлая и просторная, с прекрасным воспитателем. Ребенок не просто там проводил весело время, но и всякий раз возвращался с поделкой. Жаль, что работает комната лишь до обеда, думаю, детворе бы понравилось подольше там бывать. Еда Можно уютно устроиться с чашкой чая и книгой в беседке и провести время под пение птиц Фото URA.RU Питаются в санатории по системе шведский стол. Может, выбор и не так велик, как на знаменитых курортах, но все вполне достойно. Всегда свежие фрукты и овощи, выпечка, супы, соусы, мед, несколько позиций горячих блюд, мясные и сырные нарезки, различные напитки — голодным никто не уходил. Единственное, что удивило — отсутствие кофе по утрам: вместо него в титане предлагался «кофейный напиток», который на поверку оказался «Ячменным колосом» — им поят дошколят в детских садах. Пусть санаторию не по карману кофемашины, но почему нельзя поставить чашу с растворимым кофе, так и осталось для меня загадкой. Выручали два кофейных автомата, которые стоят в других корпусах. Магазины В таких местах трудно себе представить магазины Фото URA.RU Как уже упоминала, в санатории есть кафе, но работает оно лишь до 20 часов с двумя выходными в неделю. Выбор там скудноват. Ни магазинчика, ни аптеки, ни самого завалящего киоска на территории нет. Когда нам понадобилось купить лекарство, мы отправились в Нижние Серги. Попасть туда можно на рейсовом автобусе (остановка прямо у ворот санатория), на такси или пешком. Мы выбрали третий вариант и дошли до города за 40 минут. Как на грех было воскресенье, и три аптеки оказались закрыты. Повезло лишь в четвертой. То же самое случилось с салонами связи, которые по случаю выходного дня были заперты на клюшку. Тогда я призадумалась, что, возможно, не так уж и плохо жить в мегаполисе, где мы окутаны привычным комфортом. А в маленьких городках жизнь течет не спеша и по своим законам, порой непостижимым. Цивилизация В таком месте не хочется вспоминать об интернете Фото URA.RU Вообще вопросы цивилизации и ее отсутствия вставали постоянно. Санаторий находится в горах, и там проблемы с интернетом. Сильные. Есть вайфай, но спасает он слабо, поэтому от вацапа, телеги, майлов и прочих способов связи пришлось отказаться. В отличие от Екатеринбурга, где каждый первый уткнулся носом в телефон, в Нижних Сергах люди смотрят по сторонам. Я тоже была такой, хотя меня поначалу ломало от отсутствия новостей. Но к хорошему привыкаешь быстро, и уже вскоре я забыла, как выглядит мой сотовый. Вода Некоторым деревьям по 300 лет Фото URA.RU Мы отдыхали без лечения, поэтому о нем я судить не могу. Но нельзя не сказать о минеральной воде, которая бьет из источника и является еще одним бесценным достоянием курорта. Соленая на вкус, она лечит прежде всего заболевания желудочно-кишечного тракта. Вода имеет очень сильный состав, и ее не назначают детям. Взрослым же рекомендуют пить понемногу, в теплом виде или разбавленной обычной водой. Также в этой воде принимают ванны, что полезно для кожи и костей. Плюсы Знаменитая фигура ангела в Оленьих Ручьях Фото URA.RU Вывод: если не иметь завышенных ожиданий, санаторий вполне может послужить прекрасным местом для отдыха и релакса. Если вы хотите забыть о шуме, пробках, толпах людей, хотите расслабиться, побыть с собою илди с кем-то наедине — вам сюда. Из бесспорных плюсов в Нижних Сергах потрясающей красоты природа, целебная вода, чистый воздух, достойное питание, для детей — хорошие игровая площадка и детская комната. Рядом находятся Оленьи Ручьи, и это отличная возможность побывать в уникальном парке, о котором мечтают даже иностранные туристы. Минусы Нижние Серги — прекрасное место для отдыха, это очевидно Фото URA.RU Из минусов, пожалуй, серость и ветхость внутреннего убранства: часть мебели в некоторых корпусах было бы неплохо обновить. Сюда же отнесу и отсутствие кофе (да-да, это важно!) и торговой точки с предметами первой необходимости на территории здравницы. Работу кафе хорошо бы сделать ежедневной, а досуг курортников более разнообразным. Что касается интернета, то тут вопрос спорный: кому-то он жизненно важен, а мне лично было в кайф оказаться недосягаемой для коллег и друзей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Принято считать, что классный отпуск возможен либо за границей, либо на морском побережье, либо на худой конец в деревне у бабушки. Отдых же в санатории многие находят старомодным и подходящим лишь для пенсионеров. Можно ли весело провести время в уральской здравнице и какие в этом есть плюсы и минусы, URA.RU проверило на себе. По стечению обстоятельств отпуск на море нынче был мне не доступен, но и проводить его в Екатеринбурге в четырех стенах не хотелось. Поразмыслив, я решила поискать санаторий: хотелось на природу и не хотелось готовить еду и мыть посуду. В большинстве свердловских здравниц мест не оказалось либо «кусались» цены: за восемь суток на взрослого с ребенком от 120 тысяч и выше. В итоге выбор мой пал на санаторий «Нижние Серги», где нашелся подходящий номер и устроила цена — 65 тысяч рублей (без лечения). Собрав чемодан и побросав в него самое необходимое, мы с сыном отправились в путешествие. На автобусе меньше чем за два часа добрались до Нижних Серег, а оттуда на такси за 10 минут до санатория. Надо признаться, поначалу внешний вид его меня удручил: корпуса показались невзрачными, территория не слишком облагороженной, персонал не сильно любезным. Поселили нас в стареньком, но просторном номере, в котором было все нужное для жизни: холодильник, телевизор, кровать, раскладушка, электрический чайник, фен и санузел. Забегая вперед, скажу, что в номер мы приходили лишь чтобы переодеться и переночевать. Все остальное время проводили на природе, которая потрясла своей красотой. На мой взгляд, она — самое главное достояние санатория: дикая, таинственная, непокорная. Я быстро осознала, что «неухоженность» территории только кажущаяся: где надо разбиты клумбы, высажены цветы, установлены беседки, а остальное — огромные поляны с густой травой, заросли кустарника, возвышающиеся сосны, пихты, ели, скалы и крутой спуск к реке Серге. Будь все это более «причесано», санаторий бы потерял часть свой уникальности, превратившись в один из многих. Здесь же все подчинено природе, и человек вспоминает, что и он лишь частица ее. В первый же день нас предупредили, что на территории могут встретиться змеи, в том числе и гадюки (санаторий находится в горах). Нам их увидеть не довелось, а вот другие отдыхающие рассказывали, что сталкивались с ужами. Мы же увидели ужа на экскурсии в природном парке Оленьи Ручьи — до этого знаменитого места от санатория 20 минут езды. Черная змея с желтым пятнышком переползла нам дорогу. А на территории санатория мы видели лишь лягушек и тьму крохотных лягушат, которые, видимо, народились в июле в огромном количестве. Сотни этих лягушат скакали по дорожкам, рискуя попасть под ноги отдыхающих. Мы их с сыном спасали, отлавливая на листки подорожника и относя в траву. Летом в санатории работает детский оздоровительный лагерь. Ребята располагаются в двух отдельных корпусах и питаются в отдельной столовой. В наш заезд там отдыхало 320 «пионеров», которые тоже целые дни проводили на свежем воздухе. Может, кому-то такое соседство и казалось излишне шумным, но нам ребята не мешали. Я видела, как вожатые и воспитатели трудились и организовывали их досуг: постоянные соревнования, конкурсы, игры, танцы, спортивные мероприятия, дискотеки. И было приятно наблюдать, как школьники с утра до вечера были заняты интересными делами. Всего в санатории четыре жилых корпуса, еще один — пятый — заброшен. Самые большие корпуса занимал лагерь, два поменьше — такие как мы. Также на территории есть здание администрации, лечебно-диагностический корпус, бювет с минеральной водой, здание столовой, в котором находятся клуб, библиотека, кафе и детская игровая комната. Конечно, многим из них не помешал бы ремонт и модернизация. С другой стороны, от простых кабинетов и комнат, заставленных на подоконниках цветущими геранями, веяло чем-то простым, надежным и родным. Досуг, на мой взгляд, в санатории слабоват. Конечно, бывали концерты, показы фильмов и мультиков, выездные экскурсии в Нижние Серги и Оленьи Ручьи, но многие отдыхающие все равно жаловались, что заняться им нечем. Возможно, причина в небольшом количестве гостей, для которых невыгодно устраивать много мероприятий. Нам же с сыном было не до концертов, мы на них не ходили. С утра до ночи мы исследовали окрестности, изучали птиц, собирали землянику, чернику, дикую вишню, малину, ходили босиком по росе. Пробирались к знаменитой фигуре лося — символу этих мест, что возвышается над рекой на скале. Поднимались и на вершины скал и любовались оттуда потрясающими видами бескрайней тайги. Ради справедливости отмечу, что в санатории отличная игровая площадка, где детям можно полазать — такие есть далеко не везде. Лишний раз оценили просторные поляны, по которым можно носиться без оглядки — в отличие от разрекламированных санаториев, где нужно ходить строго по тротуарам. Также очень порадовала детская комната, светлая и просторная, с прекрасным воспитателем. Ребенок не просто там проводил весело время, но и всякий раз возвращался с поделкой. Жаль, что работает комната лишь до обеда, думаю, детворе бы понравилось подольше там бывать. Питаются в санатории по системе шведский стол. Может, выбор и не так велик, как на знаменитых курортах, но все вполне достойно. Всегда свежие фрукты и овощи, выпечка, супы, соусы, мед, несколько позиций горячих блюд, мясные и сырные нарезки, различные напитки — голодным никто не уходил. Единственное, что удивило — отсутствие кофе по утрам: вместо него в титане предлагался «кофейный напиток», который на поверку оказался «Ячменным колосом» — им поят дошколят в детских садах. Пусть санаторию не по карману кофемашины, но почему нельзя поставить чашу с растворимым кофе, так и осталось для меня загадкой. Выручали два кофейных автомата, которые стоят в других корпусах. Как уже упоминала, в санатории есть кафе, но работает оно лишь до 20 часов с двумя выходными в неделю. Выбор там скудноват. Ни магазинчика, ни аптеки, ни самого завалящего киоска на территории нет. Когда нам понадобилось купить лекарство, мы отправились в Нижние Серги. Попасть туда можно на рейсовом автобусе (остановка прямо у ворот санатория), на такси или пешком. Мы выбрали третий вариант и дошли до города за 40 минут. Как на грех было воскресенье, и три аптеки оказались закрыты. Повезло лишь в четвертой. То же самое случилось с салонами связи, которые по случаю выходного дня были заперты на клюшку. Тогда я призадумалась, что, возможно, не так уж и плохо жить в мегаполисе, где мы окутаны привычным комфортом. А в маленьких городках жизнь течет не спеша и по своим законам, порой непостижимым. Вообще вопросы цивилизации и ее отсутствия вставали постоянно. Санаторий находится в горах, и там проблемы с интернетом. Сильные. Есть вайфай, но спасает он слабо, поэтому от вацапа, телеги, майлов и прочих способов связи пришлось отказаться. В отличие от Екатеринбурга, где каждый первый уткнулся носом в телефон, в Нижних Сергах люди смотрят по сторонам. Я тоже была такой, хотя меня поначалу ломало от отсутствия новостей. Но к хорошему привыкаешь быстро, и уже вскоре я забыла, как выглядит мой сотовый. Мы отдыхали без лечения, поэтому о нем я судить не могу. Но нельзя не сказать о минеральной воде, которая бьет из источника и является еще одним бесценным достоянием курорта. Соленая на вкус, она лечит прежде всего заболевания желудочно-кишечного тракта. Вода имеет очень сильный состав, и ее не назначают детям. Взрослым же рекомендуют пить понемногу, в теплом виде или разбавленной обычной водой. Также в этой воде принимают ванны, что полезно для кожи и костей. Вывод: если не иметь завышенных ожиданий, санаторий вполне может послужить прекрасным местом для отдыха и релакса. Если вы хотите забыть о шуме, пробках, толпах людей, хотите расслабиться, побыть с собою илди с кем-то наедине — вам сюда. Из бесспорных плюсов в Нижних Сергах потрясающей красоты природа, целебная вода, чистый воздух, достойное питание, для детей — хорошие игровая площадка и детская комната. Рядом находятся Оленьи Ручьи, и это отличная возможность побывать в уникальном парке, о котором мечтают даже иностранные туристы. Из минусов, пожалуй, серость и ветхость внутреннего убранства: часть мебели в некоторых корпусах было бы неплохо обновить. Сюда же отнесу и отсутствие кофе (да-да, это важно!) и торговой точки с предметами первой необходимости на территории здравницы. Работу кафе хорошо бы сделать ежедневной, а досуг курортников более разнообразным. Что касается интернета, то тут вопрос спорный: кому-то он жизненно важен, а мне лично было в кайф оказаться недосягаемой для коллег и друзей.