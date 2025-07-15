В Пермском крае с начала года закрыли более сотни опасных кафе

В Пермском крае за первое полугодие 2025 года из-за несоблюдения санитарных требований была приостановлена деятельность 101 предприятия общественного питания. Это более чем восемь раз превышает аналогичный показатель 2024 года, когда за тот же период было закрыто 12 заведений.
«Кроме того, уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями и сальмонеллезом за шесть месяцев 2025 года оказался на 23% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В январе-феврале, а также в июне 2025 года в регионе были зафиксированы три вспышки сальмонеллеза, причиной которых стало употребление готовых блюд, приобретенных в организациях общественного питания», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на региональное Управлении Роспотребнадзора.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми Роспотребнадзор опечатал банкетный зал, где произошло массовое отравление посетителей во время выпускного. Заведение закрыто на 90 суток. Общее количество пострадавших там достигло 21 человека. Из них 11 человек продолжают находиться на стационарном лечении. Во время выпускного там работало 10 официантов без санитарных книжек.
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