В Перми закрыли банкетный зал, где произошло массовое отравление во время выпускного

В Перми зафиксировано увеличение числа пострадавших в результате отравления на выпускном вечере в банкетном зале White Hall. Общее количество пострадавших достигло 21 человека. Из них 11 человек продолжают находиться на стационарном лечении. Деятельность банкетного зала приостановлена. Во время выпускного там работало 10 официантов без санитарных книжек, сообщает портал Properm.ru.
«Принято решение приостановить работу заведения. Срок закрытия — 90 суток», — подтвердили URA.RU в пресс-службе Ленинского районного суда.
Ранее Роспотребнадзор обратился в суд с требованием временно прекратить деятельность зала White Hall после произошедшего массового отравления. Специалисты ведомства провели проверку объекта и взяли образцы пищевой продукции для анализа. По данным Министерства здравоохранения, после инцидента были госпитализированы шесть человек, среди которых имеется один ребенок.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми более 30 человек, среди которых выпускники школы №2 имени Татищева, их родители и учителя, пожаловались на признаки пищевого отравления после празднования выпускного вечера 25 июня в банкетном зале White Hall по улице Монастырской. Некоторые из них были вынуждены обратиться за медпомощью, в том числе вызывать неотложку и проходить лечение в инфекционном отделении.
После публикаций СМИ об отравлении следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются. Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Сотрудница ООО White Hall Ольга в беседе с URA.RU сообщила, что организацией питания школьников и их родителей на выпускном занималась кейтеринговая компания площадки.
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