На двух популярных маршрутах Челябинска начнут ходить автобусы среднего класса

В Челябинске два маршрута автобусов увеличат вместимость пассажиров. Речь идет о маршрутах №17а, который захватит жителей новых микрорайонов АМЗ, и 95, который свяжет северо-запад со студенческим кампусом.
«Ещ? два маршрута поедут по Челябинску на новых автобусах среднего класса: 17а и 95», — говорится в telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации». Перевозчиков выберут на конкурсе, машины выйдут на линию к концу года.
Новый маршрут №95 обеспечит транспортное сообщение между жилым комплексом «Привилегия» , улицей Братьев Кашириных и современным студенческим кампусом, расположенным рядом с ЧелГУ.
Маршрут №17а пойдет по обновленному пути прежнего маршрута №17. Он работает по нерегулируемому тарифу и охватит жителей новых микрорайонов на территории АМЗ вдоль улицы Блюхера.
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