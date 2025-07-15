На двух популярных маршрутах Челябинска начнут ходить автобусы среднего класса

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Маршруты увеличат вместимость пассажиров
Маршруты увеличат вместимость пассажиров Фото:

В Челябинске два маршрута автобусов увеличат вместимость пассажиров. Речь идет о маршрутах №17а, который захватит жителей новых микрорайонов АМЗ, и 95, который свяжет северо-запад со студенческим кампусом. 

«Ещ? два маршрута поедут по Челябинску на новых автобусах среднего класса: 17а и 95», — говорится в telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации». Перевозчиков выберут на конкурсе, машины выйдут на линию к концу года.

Новый маршрут №95 обеспечит транспортное сообщение между жилым комплексом «Привилегия» , улицей Братьев Кашириных и современным студенческим кампусом, расположенным рядом с ЧелГУ.

Маршрут №17а пойдет по обновленному пути прежнего маршрута №17. Он работает по нерегулируемому тарифу и охватит жителей новых микрорайонов на территории АМЗ вдоль улицы Блюхера.

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В Челябинске два маршрута автобусов увеличат вместимость пассажиров. Речь идет о маршрутах №17а, который захватит жителей новых микрорайонов АМЗ, и 95, который свяжет северо-запад со студенческим кампусом.  «Ещ? два маршрута поедут по Челябинску на новых автобусах среднего класса: 17а и 95», — говорится в telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации». Перевозчиков выберут на конкурсе, машины выйдут на линию к концу года. Новый маршрут №95 обеспечит транспортное сообщение между жилым комплексом «Привилегия» , улицей Братьев Кашириных и современным студенческим кампусом, расположенным рядом с ЧелГУ. Маршрут №17а пойдет по обновленному пути прежнего маршрута №17. Он работает по нерегулируемому тарифу и охватит жителей новых микрорайонов на территории АМЗ вдоль улицы Блюхера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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