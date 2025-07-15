Силовые ведомства России поддержали расширение оснований для лишения гражданства

Генпрокуратура, ФСБ, МВД, а также МИД и Минюст поддержали инициативу по расширению перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ еще по девяти статьям Уголовного кодекса. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.
«МИД России, Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности, Министерство юстиции, МВД, Управление Администрации Президента по конституционному законодательству полностью поддержали предложения», — подчеркнула Ирина Яровая на пленарном заседании ГД, видео с которого публикует официальный telegram-канал телевидения нижней палаты. Яровая отметила, что ведомства согласились с предложением лишать приобретенного гражданства лиц, осужденных за ряд тяжких преступлений.
Согласно проекту поправок, дополнительные основания для лишения гражданства включают такие преступления, как убийство, развратные действия в отношении ребенка, вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей, групповое изнасилование, а также организация незаконной миграции. Также в перечень войдут развратные действия в отношении двух и более лиц и другие составы преступлений.
Как ранее сообщал председатель ГД Вячеслав Володин, поправки будут внесены во втором чтении к законопроекту, который уже принят в первом чтении и предусматривает лишение приобретенного гражданства за совершение преступлений по 72 статьям УК РФ. Ожидается, что итоговое принятие закона состоится до 23 июля.
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