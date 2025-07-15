Национализация продолжается: Управляющая компания ЮГК перешла в собственность РФ

Компания управляющая «Южуралзолотом» перешла в собственность государства
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Активы Константина Струкова перешли в госсобственность
Активы Константина Струкова перешли в госсобственность Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Управляющая компания «ЮГК», отвечающая за работу предприятий в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае, перешла в собственность РФ. Изменения уже внесены в базу данных ЕГРЮЛ.

Указано, что с 15 июля собственником Управляющей компании «ЮГК» является Российская Федерация. Ранее 100% долей УК «ЮГК» принадлежала основателю холдинга «Южуралзолото» Константину Струкову. УК ЮГК управляет ПАО «Южуралзолото группа компаний» (Челябинская область), АО «Коммунаровский рудник» (Хакассия) и АС «Прииск Дражный (Красноярский край).

14 июля Советский районный суд Челябинска по требованию Генпрокуратуры РФ отстранил Струкова от управления УК «ЮГК». Как считают в надзорном ведомстве, Струков, находясь на должности руководитель, может влиять на сотрудников холдинга и противодействовать национализации. Национализация холдинга также проводится по требованию Генпрокуратуры. Ни одна из сторон официально не прокомментировала национализацию золотодобывающего предприятия.

Изменения внесены в базу данных ЕГРЮЛ
Изменения внесены в базу данных ЕГРЮЛ
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Управляющая компания «ЮГК», отвечающая за работу предприятий в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае, перешла в собственность РФ. Изменения уже внесены в базу данных ЕГРЮЛ. Указано, что с 15 июля собственником Управляющей компании «ЮГК» является Российская Федерация. Ранее 100% долей УК «ЮГК» принадлежала основателю холдинга «Южуралзолото» Константину Струкову. УК ЮГК управляет ПАО «Южуралзолото группа компаний» (Челябинская область), АО «Коммунаровский рудник» (Хакассия) и АС «Прииск Дражный (Красноярский край). 14 июля Советский районный суд Челябинска по требованию Генпрокуратуры РФ отстранил Струкова от управления УК «ЮГК». Как считают в надзорном ведомстве, Струков, находясь на должности руководитель, может влиять на сотрудников холдинга и противодействовать национализации. Национализация холдинга также проводится по требованию Генпрокуратуры. Ни одна из сторон официально не прокомментировала национализацию золотодобывающего предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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