Национализация продолжается: Управляющая компания ЮГК перешла в собственность РФ

Управляющая компания «ЮГК», отвечающая за работу предприятий в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае, перешла в собственность РФ. Изменения уже внесены в базу данных ЕГРЮЛ.
Указано, что с 15 июля собственником Управляющей компании «ЮГК» является Российская Федерация. Ранее 100% долей УК «ЮГК» принадлежала основателю холдинга «Южуралзолото» Константину Струкову. УК ЮГК управляет ПАО «Южуралзолото группа компаний» (Челябинская область), АО «Коммунаровский рудник» (Хакассия) и АС «Прииск Дражный (Красноярский край).
14 июля Советский районный суд Челябинска по требованию Генпрокуратуры РФ отстранил Струкова от управления УК «ЮГК». Как считают в надзорном ведомстве, Струков, находясь на должности руководитель, может влиять на сотрудников холдинга и противодействовать национализации. Национализация холдинга также проводится по требованию Генпрокуратуры. Ни одна из сторон официально не прокомментировала национализацию золотодобывающего предприятия.
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