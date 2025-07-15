В Челябинской области на 50% снизились темпы ввода жилья

В Челябинской области во втором квартале 2025 года по сравнению с первым кварталом на 50% снизились темпы строительства жилья. Всего с начала года было возведено 6 720 жилых зданий. Из них 140 объектов — застройщиками, остальные — частными лицами, сообщается на сайте Челябинскстата.
«За январь-июнь 2025 года на территории Челябинской области введено в действие 6 720 жилых домов, в том числе застройщиками-юридическими лицами — 140 домов, населением — 6 580 домов. Общая площадь жилых помещений, построенных с начала года в регионе, составила 1 070 154 квадратных метра. Из них населением было построено 855 139 квадратных метров», — сообщается на сайте.
При этом за апрель-июнь 2025 года челябинцы возвели частные дома общей площадью 250 954 квадратных метров, всего было введено в эксплуатацию 343 690 квадратных метров жилья.
В январе-марте 2025 года в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было построено на 25,7% больше квадратных метров жилья. Всего было введено в эксплуатацию 726 464 квадратных метров жилой недвижимости.
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