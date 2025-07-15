В Белгороде вновь зафиксирован удар беспилотника по зданию городского суда. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Враг продолжает наносить удары по зданию суда в Белгороде», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что БПЛА сдетонировал на уровне пятого этажа. Из-за взрыва посечены осколками два авто. Информация о последствиях еще уточняется.
Ранее 15 июля в это здание уже прилетали два беспилотника — тогда из-за атаки начался пожар, пострадала женщина. При этом около месяца назад ВСУ дважды атаковали этот же суд. Тогда пострадали двое человек, находившихся рядом со зданием.
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