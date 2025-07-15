Главу управления экологии администрации Нижневартовска (ХМАО) Олега Попенко арестовали. Он пробудет в СИЗО до 5 августа, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Суд избрал меру пресечения Попенко. Он пробудет под стражей до 5 августа», — передает журналист агентства.
Чиновника задержали 14 июля в рамках уголовного дела о «черных рекультиваторах». Его обвиняют в превышении должностных полномочий из-за ликвидации скандального мусорного полигона за полмиллиарда рублей.
Проверка ФСБ, прокуратуры и Счетной палаты выявила нарушения при реализации нацпроекта «Экология» на 19 миллионов рублей, в дальнейшем экспертиза обнаружила, что ущерб составил более 166 миллионов рублей. В прошлом году были арестованы подрядчики — саратовская фирма «Экострой». Попенко не ответил на вопросы журналистов, когда конвой выводил его из зала суда.
Ранее URA.RU сообщало, что судья принял решение закрыть процесс по избранию меры пресечения Попенко. Об этом ходатайствовали силовики в интересах следствия.
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