Следствие ходатайствовало в суде об аресте начальника управления экологии администрации Нижневартовска (ХМАО) Олега Попенко, которого обвиняют в превышении должностных полномочий по делу о «черных рекультиваторах» — саратовской компании «Экострой», построившей с нарушениями террикон на полигоне твердых коммунальных отходов. Корреспонденту URA.RU удалось снять видео в здании суда.
«Обвинение требует заключить Попенко под стражу и закрыть процесс, чтобы сохранить тайну следствия. Адвокат подсудимого поддержал ходатайство о закрытом процессе. Судья ходатайство удовлетворил, дело будет рассматриваться в закрытом режиме», — передает журналист.
Попенко предъявлены обвинения по ч.1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Он был одним из нижневартовских чиновников, подписавших приемку рекультивации скандального полигона «Коммунальник» за полмиллиарда рублей.
Силовики нашли нарушения на объекте. По данным экспертов, сумма ущерба составляет 166 миллионов рублей. Попенко задержали 14 июля. Однако фигурантом уголовного дела он стал в августе 2024 года. Все это время чиновник продолжал работать, а власти отказывались увольнять его до конца расследования.
Ранее URA.RU сообщало, что следствие может потребовать ареста Попенко. Инсайд агентства подтвердился.
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