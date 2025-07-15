В Перми историческому зданию на улице Пермской вернут вид 100-летней давности

В Перми планируют отреставрировать здание на улице Пермская, 45, которое является к объектом культурного наследия (ОНК) «Дом Пермского инженерного товарищества». Ранее в нем находилась поликлиника. Об этом сказано в акте государственной историко-научной экспертизы, опубликованной на сайте краевой инспекции по охране ОНК.
«Эскизный проект и проект реставрации фасадов предполагает реставрацию памятника на период до приспособления здания под поликлинику в 1929 году. В ходе работ планируется восстановить архитектурные элементы фасада — наличники, пояски, карнизы, а также раскрыть ранее заложенные дверные проемы. Внутри здания будет воссоздан потолочный лепной декор», — сказано в акте.
Уточняется, что интерьеры оформят в стиле «лофт», деревянные полы заменят на цементную стяжку. Реставрировать здание будет компания «Проминком», которая арендует здание. После проведения ремонта помещения можно будет использовать по офисы и торговые точки.
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