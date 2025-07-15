Станции метро в Нью-Йорке оказались затоплены из-за обрушившихся на США мощных ливней. Также перекрыты основные дорожные магистрали, сообщили американские СМИ.
Потоки воды проникли в подземку, из-за чего пассажирам приходилось вставать на сиденья в вагонах, чтобы спастись от прибывающей воды. Об этом сообщает издание The Guardian. Представители управления городского транспорта сообщили, что часть линий метро перекрыты, другая часть работает с сильными задержками. На дорогах Нью-Йорка и прилегающих штатах машины застряли в потоках воды, а движение по ряду основных автомагистралей — Сомилл-Ривер-Паркуэй и Кросс-Бронкс-Экспрессвей — оказалось парализовано.
Власти Нью-Джерси объявили режим ЧП по причине угрозы наводнений. Жителей региона просят воздержаться от поездок и по возможности оставаться дома. В городе Скотч-Плейнс паводковые воды заблокировали крупную трассу, а в Норт-Плейнфилд на фоне непогоды произошел пожар в жилом доме. В Пенсильвании введен режим ЧС: за пять часов уровень воды в отдельных домах достиг полутора метров.
Эксперты связывают усиление паводков и увеличение числа экстремальных погодных явлений с изменением климата. Месяцем ранее аналогичные разрушительные наводнения произошли в Китае, где от водной стихии пострадали юго-западные провинции страны, были разрушены мосты и затоплены торговые центры.
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