В Нью-Йорке затопило метро. Видео

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Нью-Йорк затопило мощными ливнями
Нью-Йорк затопило мощными ливнями Фото:

Станции метро в Нью-Йорке оказались затоплены из-за обрушившихся на США мощных ливней. Также перекрыты основные дорожные магистрали, сообщили американские СМИ.

Потоки воды проникли в подземку, из-за чего пассажирам приходилось вставать на сиденья в вагонах, чтобы спастись от прибывающей воды. Об этом сообщает издание The Guardian. Представители управления городского транспорта сообщили, что часть линий метро перекрыты, другая часть работает с сильными задержками. На дорогах Нью-Йорка и прилегающих штатах машины застряли в потоках воды, а движение по ряду основных автомагистралей — Сомилл-Ривер-Паркуэй и Кросс-Бронкс-Экспрессвей — оказалось парализовано.

Власти Нью-Джерси объявили режим ЧП по причине угрозы наводнений. Жителей региона просят воздержаться от поездок и по возможности оставаться дома. В городе Скотч-Плейнс паводковые воды заблокировали крупную трассу, а в Норт-Плейнфилд на фоне непогоды произошел пожар в жилом доме. В Пенсильвании введен режим ЧС: за пять часов уровень воды в отдельных домах достиг полутора метров.

Эксперты связывают усиление паводков и увеличение числа экстремальных погодных явлений с изменением климата. Месяцем ранее аналогичные разрушительные наводнения произошли в Китае, где от водной стихии пострадали юго-западные провинции страны, были разрушены мосты и затоплены торговые центры.

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Станции метро в Нью-Йорке оказались затоплены из-за обрушившихся на США мощных ливней. Также перекрыты основные дорожные магистрали, сообщили американские СМИ. Потоки воды проникли в подземку, из-за чего пассажирам приходилось вставать на сиденья в вагонах, чтобы спастись от прибывающей воды. Об этом сообщает издание The Guardian. Представители управления городского транспорта сообщили, что часть линий метро перекрыты, другая часть работает с сильными задержками. На дорогах Нью-Йорка и прилегающих штатах машины застряли в потоках воды, а движение по ряду основных автомагистралей — Сомилл-Ривер-Паркуэй и Кросс-Бронкс-Экспрессвей — оказалось парализовано. Власти Нью-Джерси объявили режим ЧП по причине угрозы наводнений. Жителей региона просят воздержаться от поездок и по возможности оставаться дома. В городе Скотч-Плейнс паводковые воды заблокировали крупную трассу, а в Норт-Плейнфилд на фоне непогоды произошел пожар в жилом доме. В Пенсильвании введен режим ЧС: за пять часов уровень воды в отдельных домах достиг полутора метров. Эксперты связывают усиление паводков и увеличение числа экстремальных погодных явлений с изменением климата. Месяцем ранее аналогичные разрушительные наводнения произошли в Китае, где от водной стихии пострадали юго-западные провинции страны, были разрушены мосты и затоплены торговые центры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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