Глава Евродипломатии Каллас раскрыла, почему ЕС не смог принять 18-й пакет санкций против России

Главы МИД Евросоюза (ЕС) не смогли договориться по 18-му пакету санкций против России из-за отказа Словакии. Однако в ЕС делают все возможное, чтобы убедить эту страну проголосовать за введение ограничений против РФ. Об этом рассказала глава Евродипломатии Кая Каллас.
«Я очень опечалена тем, что мы сегодня не достигли соглашения. Должна сказать, что мы были очень близки к тому, чтобы убедить Словакию. Комиссия предоставила Словакии то, о чем она просила, теперь мяч на их стороне», — сказала Каллас.
Ранее стало известно, что несмотря на то, что 18-й пакет санкций против РФ еще не принят, страны ЕС уже перешли к обсуждению 19-го. Пока разговоры об этом находятся на начальной стадии и проходят лишь неформально. Об этом рассказал депутат Европарламента Томаш Здеховский. По его словам на данный момент главная проблема его введения заключается в технических трудностях.
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