Страны ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, хотя еще не принят 18-й

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ЕС так и не договорился о 18-м пакете санкций
ЕС так и не договорился о 18-м пакете санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз на данный момент ведет неофициальные консультации о введении 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом рассказал изданию «Известия» депутат Европарламента Томаш Здеховский. 

«Обсуждение нового пакета ограничительных мер находится на начальной стадии и проходит неформально», — сказал депутат. По его словам, главная проблема в обсуждении — технические трудности. Страны договариваются об ужесточении контроля и расширению вторичных ограничений против третьих стран, которые «помогают обходить санкции»

При этом еще 18-й пакет санкций против РФ в ЕС не согласован. Так, борьбу против запрета на поставки в Евросоюз нефти и газа из России ведут Венгрия и Словакия. Также, по данным Politico, с условиями санкций не согласна Мальта. 

Днем ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести для России 100-процентные пошлины, если конфликт на Украине не будет урегулирован к осени. В ЕС считают эти 50 дней «слишком долгими»

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Европейский союз на данный момент ведет неофициальные консультации о введении 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом рассказал изданию «Известия» депутат Европарламента Томаш Здеховский.  «Обсуждение нового пакета ограничительных мер находится на начальной стадии и проходит неформально», — сказал депутат. По его словам, главная проблема в обсуждении — технические трудности. Страны договариваются об ужесточении контроля и расширению вторичных ограничений против третьих стран, которые «помогают обходить санкции» При этом еще 18-й пакет санкций против РФ в ЕС не согласован. Так, борьбу против запрета на поставки в Евросоюз нефти и газа из России ведут Венгрия и Словакия. Также, по данным Politico, с условиями санкций не согласна Мальта.  Днем ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести для России 100-процентные пошлины, если конфликт на Украине не будет урегулирован к осени. В ЕС считают эти 50 дней «слишком долгими»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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