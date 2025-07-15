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22:23
Фестиваль семейного творчества пройдет в Кургане во второй раз
22:19
В Москве столкнулись два электробуса, пострадали 11 человек
22:18
В Воронеже увеличилось число пострадавших от удара ВСУ
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
22:16
Трамп поставил Зеленского перед фактом по поводу ударов по РФ
22:15
Признание Долиной и возмущение Газманова: самые яркие моменты «Славянского базара»
22:11
Сыну главы азербайджанской диаспоры могут вменять статью за нападение на оперативника
Сохранение всех привилегий: что такое универсальный QR-код и как он будет работать
22:05
Глава НАТО оценил способность Европы найти деньги на оружие для Киева
22:00
В ЦБ заявили о снижении роста цен в России
22:00
Популярность в Европе и слухи о разводе: Леониду Агутину — 57
Противник мира с РФ и любимчик Зеленского: кто такой Денис Шмыгаль, ставший новым министром обороны Украины
21:57
Генерал Ивашов: власти ЕС хотят столкнуть Россию и Германию
21:55
«Партия пенсионеров» хочет попасть в Тюменскую облдуму на деньги старого союзника
21:53
В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински
Москвичи строят плотины, спасаясь от потопа: какая обстановка в столице после мощнейшего ливня. Видео
21:50
ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области
21:46
Американец, получивший гражданство РФ, объяснил, почему стал помогать российским военным
21:34
В Раде рассказали о смертельном приказе Зеленского для ВСУ
1
Зачем европейцев пугают войной с Россией
21:26
Новые светофоры и автоматы для детей: главное в Кургане за 15 июля
21:26
Чехия саботирует решение Трампа о закупке оружия для Киева
2
21:20
С бассейном и собственной обсерваторией: какие коттеджи можно снять в Тюмени
На замену Boeing и Airbus у России есть два-три года
21:14
Для семей с детьми увеличат взнос по сбережениям для налогового вычета
21:06
Бизнесмены захватили парковку жилого комплекса в Тюмени. Фото
21:01
Болезни и вредители клубники: как уберечь урожай
Путин напомнил Трампу об «Орешнике» после резкого заявления по Украине
21:00
Под Екатеринбургом третий день не могут найти бесследно пропавшего школьника. Фото
21:00
Новые рейсы, штрафы на миллионы и джипси-вечеринка на месторождении: события на Ямале 15 июля
20:54
Раскрыта реакция Путина на условия Трампа в адрес России
Зачем нужен цифровой рубль: как электронная валюта поможет избежать финансового кризиса
20:51
Что известно о депутате Таги-заде, сравнившем ХМАО с исторической родиной мигрантов
20:49
«Новые люди» бьют рекорды на муниципальных выборах в Пермском крае
20:48
Во Франции перестанут расти пенсии и выплаты
2
«Может достичь любой точки на Украине»: в чем особенности российской ракеты Х-101, которая привела в ужас США
20:48
Неделя в уральской тайге: секреты одиночного выживания. Фото, видео
20:46
Врачи ХМАО помогли встать на ноги ребенку с тяжелой деформацией стоп. Видео
20:45
«Я б в начальники пошел»: герои СВО на Южном Урале готовятся стать управленцами
1
Ливневые водопады с крыш зданий и транспортный коллапс: что происходит на улицах Москвы. Фоторепортаж
20:45
Где бесплатно смотреть фильмы под открытым небом: топ летних кинотеатров Екатеринбурга. Карта
20:43
Двое подростков на питбайке разбились в ДТП под Екатеринбургом. Фото
20:35
В ЕС хотят использовать активы РФ для финансирования поставок оружия ВСУ
1
Ответ Трампу, а также удар по Москве и Петербургу: о чем говорил Песков 15 июля
20:35
«Цель от нас ускользала»: журналист URA.RU искала потерявшегося грибника в курганском лесу
20:29
Роспотребнадзор оценил радиационный фон в Пермском крае
20:25
В США высмеяли условия, которые Трамп поставил перед Россией
2
ВС РФ вышли к Днепропетровской области с нового направления: карта СВО на 15 июля
20:21
В Тюмень вернется 30-градусная жара
20:20
Огромный срок и миллионный штраф: прокурор требует сурово наказать экс-главу управления миграции УМВД ХМАО
2
20:11
Тюменцы массово распродают ПВЗ маркетплейсов
2
Песков раскрыл URA.RU, чем особо обеспокоены в Кремле
20:09
Глава Евродипломатии Каллас раскрыла, почему ЕС не смог принять 18-й пакет санкций против России
20:00
Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг
19:57
Стало известно, почему сегодня не был принят 18-й пакет санкций против РФ
Десятки пострадавших и квартиры без стен: новые детали атаки ВСУ по Воронежу. Фоторепортаж
19:54
В Нью-Йорке затопило метро. Видео
19:52
С легендарного бюро «Туполев» взыщут свыше 6 млрд рублей
2
19:50
Сын теневого мэра Перми стал кандидатом наук
Дрон прилетел в детский сад и несколько квартир в центре Воронежа: последствия ночной атаки ВСУ. Фото, видео
19:47
В екатеринбургском кафе обматерили и назвали «утырками» отравившихся студентов
2
19:45
Куда дешевле всего можно улететь на самолете из Кургана этим летом
2
19:42
Зеленского обвинили в наглом нарушении конституции Украины
Перебрасывание ответственности и разочарованная Европа: что думает мир о «важном заявлении» Трампа о России
19:35
Врач рассказала, почему люди болеют ОРВИ даже летом
19:34
В Тюменской области жителям 416 домов вернут взносы за капремонт
1
19:34
В «Роснано» отрицают политический подтекст дела о взыскании миллиардов с Чубайса
1
Горящие машины и выбитые стекла: какие регионы РФ пострадали от налета беспилотников. Карта
19:33
Губернатор ХМАО отправился на учебу по созданию комфортной городской среды
1
19:33
Замдиректору фирмы из ХМАО вынесли приговор за гибель рабочего под бульдозером
19:31
В Перми историческому зданию на улице Пермской вернут вид 100-летней давности
Трамп даст Украине оружие, о котором молил Зеленский: что не так с щедрым подарком
19:30
Долг к прибыли поставил челябинский «Мечел» в ряд компаний высокого риска
1
19:28
Ростовским полицейским начали компенсировать взятки
13
19:24
Солисту «Руки вверх» Жукову отказали в запрете на блокировку фильма о группе
1
19:16
Ямалец, обвиняемый в стрельбе по бывшей супруге, арестован судом
19:16
В Госдуме опровергли необходимость повышения пошлин на китайские автомобили
1
19:14
Экс-депутат Рады назвал нового премьера Украины «ручной обезьянкой Ермака»
1
19:13
Мэрия из ХМАО требует миллион рублей с поджигательницы здания администрации
19:04
Прокуратура требует 24 года колонии для ефрейтора, продавшего секреты Украине
5
19:03
Мария Кожевникова возвращается в сериал «Универ»
3
19:02
В Салехарде ко Дню города откроют экстрим-парк
1
19:00
СК возбудил дела о теракте после атаки ВСУ по Белгороду и Воронежу
1
19:00
Не на тот номер: ошибка в переводе обернулась судом жительницы Курганской области с гражданином Узбекистана
18:59
В США раскрыли, когда американское оружие будет отправлено на Украину
18:57
Владельца свиней, терроризирующих Ревду несколько лет, накажут
5
18:56
Тюменские власти продают элитную иномарку за два миллиона рублей. Фото
18:53
«Грозный взгляд пауэрлифтера»: житейские лайфхаки от новичка из ХМАО, решившего ходить в качалку
18:51
Мясистые щуки и огромные окуни: лучшие места для рыбалки в ХМАО
18:50
Украина покинула конвенцию о противопехотных минах
18:45
Депутат Таги-заде, сравнивший ХМАО с исторической родиной мигрантов, отказался от мандата. Инсайд
18:44
«Попасть было нелегко»: айтишник о том, как снялся в «Перепой звезду» и победил Жасмин
18:43
«Тоска по трудовым будням»: сколько ямальцев скучают по работе во время отпуска
18:42
В Екатеринбурге кинотеатру, где проводили звездные премьеры, нашли замену
18:42
В Белом доме отреагировали на информацию о призывах Трампа к ударам по Москве и Петербургу
5
18:41
Лунный календарь клева: когда космос обещает хороший клев в июле 2025
18:38
Пермские вузы отчитались о приеме целевиков
18:36
Александра Митту не станут хоронить после прощания
18:36
Где отдыхают нефтяники ХМАО: от санаториев на Черном море до Алтая и Байкала
1
18:36
Карьера, «ЭКСПО» и приговор: профайл топ-менеджера из Екатеринбурга, получившего условку
18:31
В Сургуте коммунальная авария может привести к ухудшению качества воды в нескольких микрорайонах
18:27
Аналитики раскрыли цены на самое дешевое и самое дорогое жилье в ЯНАО. Инфографика
18:24
Именитые уральские ювелиры собрались в Екатеринбурге ради крупной выставки. Фото
18:24
Домкрат и сапоги достали экологи из челябинского озера
18:23
Что известно о семье пермяка, подозреваемого в нападении на молодых людей в Кондратово
18:23
В Тюмени купание запретили в четырех водоемах
18:19
В России собираются ужесточить закон об иноагентах
2
18:18
Белый дом отрицает, что Трамп призывал Украину к ударам по Москве и Петербургу
2
18:17
Мишустин назвал сроки выпуска в серию самолетов «Байкал», которые собирает уральский завод
4
18:16
Екатеринбуржцы испугались разрухи на ЖД-вокзале. Фото
1
18:14
ЮУрГУ продлил право контролировать экспорт товаров, влияющих на безопасность России
18:13
Экс-главу компании, отвечавшей за объекты для ракетных войск, арестовали за крупную взятку
1
18:11
Суд ограничил свердловского экс-министра ЖКХ, которого выпустили на свободу
1
18:10
Ганина Яма готова принять десятки тысяч паломников со всей России. Фото
18:09
Иноагентов будут наказывать сильнее за несоблюдение порядка их деятельности
18:06
Частный дом вспыхнул в Подмосковье после удара молнии. Видео
18:01
В Кургане устроили распродажу имущества скандальной управкомпании, выдававшей двойные квитанции
4
18:00
Челябинским металлургам могут урезать соцпакет
1
17:52
СК возбудил уголовное дело по ударам ВСУ по Воронежской и Белгородской областям
17:50
Без зонта и в сланцах: как спастись от молнии — важные советы ученого
2
17:49
Производитель Лабубу рассказал о мощном росте прибыли от продажи игрушки
17:48
На Ямале поднимут со дна реки Пур затонувший теплоход
17:48
В ВСУ обвинили Трампа во лжи
3
17:48
Премьер-министр Украины Шмыгаль подал в отставку
5
17:45
Нефть на обед и борода в горчице: чем кормят тюменцев в фудтраках. Видео
17:44
На границе России и Грузии застряли 80 уголовников с Украины
4
17:40
В Европе зафиксирована вспышка заболеваний корью
17:38
Текслер назначил замминистра ЖКХ в челябинском правительстве
17:38
ВСУ в третий раз за сутки атаковали суд в Белгороде. Фото
17:38
Мэр Ноябрьска сходил на лекцию к Собянину. Видео
1
17:35
Шмыгаль подал в отставку с поста премьера Украины
1
17:32
В России вводят универсальный QR-код и цифровой рубль
9
17:31
Главного эколога мэрии Нижневартовска Попенко отправили в СИЗО. Видео
1
17:30
В ХМАО продают нефтебазу с АЗС по цене квартиры
17:30
В мэрии Кургана сменили управделами
3
17:30
Газманов, Мари Краймбрери и группа «Корни» поздравят Челябинскую область с Днем металлурга. Афиша
2
17:29
«Идите, куда хотите»: клиентка из Тюмени нарвалась на грубость сотрудницы ямальской авиакомпании
2
17:29
Пермский футбольный клуб покинул лучший снайпер. Фото
17:28
Самый высокий бизнес-центр Челябинска отошел государству
17:23
Лавров вступил в спор с США по поводу переговоров в Стамбуле
1
17:21
В Екатеринбурге накрыли бордель с секс-работницами. Видео
3
17:18
ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую и Курскую области
17:17
Мишустин сообщил о планах инвестировать сотни миллиардов в производство самолетов
4
17:16
День Галатской иконы Божьей Матери 17 июля 2025: история, значение и сила образа
2
17:15
Госдумой принят закон о введении цифрового рубля
2
17:14
В Челябинской области на 50% снизились темпы ввода жилья
17:12
На тюменской «трассе смерти» перевернулся автобус с пассажирами, есть погибший. Фото
17:12
Лавров рассказал об истинном отношении Киева к своим гражданам
1
17:10
Коммунальщики объяснили пермякам причины задержки подачи горячей воды
17:09
Европе не удалось принять пакет антироссийских санкций
2
17:08
В Кургане назвали причину, почему подняли цену за проезд по маршруту из Заозерного. Видео
5
17:02
Пермячка получила миллионы за рождение несуществующих детей
17:00
Лавров отреагировал на слова Трампа о сроках урегулирования на Украине
5
16:57
В США раскрыли последствия планов Трампа ввести пошлины против РФ
16:57
Не хуже, чем на курорте: в ямальском городе благоустроили набережную реки. Фото
16:56
Тюменский зоопарк отказался принимать льва, изъятого у сургутского блогера
16:55
В ХМАО безработный депутат претендует на пост вице-мэра по внутренней политике
1
16:55
Ламповый город и путешествия по островам: в Екатеринбурге придумали, как перезапустить Среднеуральск
16:55
Новые автобусы вышли на маршруты в Перми
16:54
Под Екатеринбургом китайцы устроят массовую бесплатную раздачу еды
4
16:49
В соцсетях расходится дипфейк с губернатором Белгородской области
16:49
Куда деть поспевшую смородину: идеи, советы и рецепты
2
16:49
В Кургане ожидается погода, как в Грузии
1
16:47
В Европе обратили внимание на «бесчеловечные действия» властей Украины
16:47
В мэрии Нового Уренгоя чиновница получила новый статус
16:46
Национализация продолжается: Управляющая компания ЮГК перешла в собственность РФ
16:46
В Тюмени на день запретят продавать алкоголь
16:44
Экс-главе «Екатеринбург-ЭКСПО» Данилову дали условный срок по делу о растрате. Фото
1
16:41
Зону отдыха, о которой просили губернатора ЯНАО, обустроили в Новом Уренгое
16:39
В ФСБ напомнили тюменцам об уголовной ответственности за диверсии и теракты
16:36
Путину рассказали о прорыве российских ученых в области гиперзвука
2
16:31
Бывший курганский бизнес-омбудсмен Чуев возглавил структуру Минобрнауки
3
16:28
«Хочу показать, как работаю»: самый красивый пожарный из ХМАО рассказал, зачем рвется на федеральное телешоу
16:27
Для метротрама в Челябинске построят шесть демонтажных камер
16:27
Госдума одобрила новую меру поддержки для участников СВО
4
16:25
Что известно о колючем растении, которое захватывает озеро в тюменской деревне
16:20
Силовые ведомства России поддержали расширение оснований для лишения гражданства
3
16:20
Несколько водителей оказались в западне из-за ливня в Москве
16:19
Пермяки пострадали в маршрутке, которая влетела в хлебный ларек. Фото
16:10
Сотрудники ТМК в Челябинске спели песню из фильма «Весна на Заречной улице». Видео
16:09
«Крыша была охвачена огнем»: как полицейские спасли подростка из горящего дома в Курганской области. Фото
16:09
Белорусы получат возможность участвовать в российских выборах
5
16:06
В Пермском крае с начала года закрыли более сотни опасных кафе
16:06
Суд снял запрет на строительство полигона промышленных отходов под Первоуральском
16:04
СК требует арестовать главного эколога мэрии Нижневартовска Попенко. Видео
16:03
ВСУ атаковали здание суда в Белгороде, есть пострадавший. Фото, видео
16:01
На двух популярных маршрутах Челябинска начнут ходить автобусы среднего класса
16:00
Что известно о свердловском экс-министре Смирнове, которого выпустили из СИЗО. Фото
30
15:57
На Украине продлили военное положение
1
15:56
Пермяки попрощались со старым зоопарком. Фотогалерея
15:54
Сколько школьников в Екатеринбурге не сдали ЕГЭ: причина
2
15:54
В ресторанах Екатеринбурга стали подавать мороженое и капучино с грибами. Фото
15:53
В Тюмени определили новые места под платные парковки
2
15:52
В России увеличится лимит по вкладам
2
15:43
Топ-3 самых дорогих квартир Челябинска в июле 2025 года. Фото
15:42
В МЧС назвали подробности гибели женщины на реке в Пермском крае
15:42
Паслер определился с тройкой кандидатов в Совфед
3
15:41
Госдума защитила религиозные символы
1
15:41
Вызывает аллергию и сильный зуд: чем опасен кровожадный бычий слепень
15:41
На Украине снова продлили военное положение
15:40
Авиарейсов между ЯНАО и ХМАО станет больше
15:40
В Копейске более 80 многоквартирных домов отключат от газа. График
1
15:39
Володин рассказал о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства
15:35
Стало известно, как повысят безопасность одной из самых сложных трасс Дальнего Востока
1
15:33
Жительница ХМАО пошла под суд из-за поджога здания мэрии и полицейских машин
1
15:32
В Воронеже введен режим ЧС
15:31
Скандальную тюменскую чиновницу готовят к новой должности на пенсии. Инсайд
1
15:30
Боевая готовность и командный дух: курганские ветераны СВО покажут спортивное мастерство в Тюмени
15:28
В ЯНАО задержали пьяного водителя-рецидивиста
15:27
Ужесточено наказание за осквернение захоронений защитников Отечества
1
15:25
В пермском минздраве объяснили поиск 20 врачей для главной больницы в Чусовом
1
15:25
В Шадринске похолодает
15:24
В МИД РФ высказали свое мнение по поводу последних решений Трампа
15:22
Полиция нашла участников массовой драки на канатной дороге в Сочи — ими оказались тюменцы. Видео
5
15:21
Дроны ВСУ атаковали здание суда в Белгороде
15:21
В ХМАО устанавливают новые контейнеры для мусора
3
15:19
Зеленский придумал новую страну «Русь-Украина»
2
15:18
Свердловского экс-министра Смирнова выпустили из СИЗО
3
15:17
Володин раскрыл поправки в законопроекте о лишении приобретенного гражданства
1
15:14
Рябков рассказал о четких условиях России в ответ на решения Трампа
15:12
Что известно об экс-замдиректора структуры мэрии Кургана Воинкове, уволенном спустя полгода после назначения
15
15:11
ТМК ко Дню металлурга выпустила песню из культового фильма
15:10
«Самых жестоких было шестеро»: пермяк, избитый в Кондратово, рассказал подробности нападения
15:10
В Челябинске вновь отложили продажу объекта культурного наследия возле вокзала. Фото
1
15:08
«Они хотели нас убить!»: что известно о драке, в которой подозревают сына пермского чиновника
1
15:07
В ЯНАО пройдет выставка, где книги оживят с помощью современных технологий
15:06
В ХМАО вынесли приговор банде, которая занималась рэкетом и похищала людей
1
15:05
Челябинские хирурги три часа собирали сердце младенцу из Донецка. Фото
2
15:05
Госдума приняла закон, наказывающий за осквернение захоронений героев
15:05
Курганский ветеран СВО Мысливец лишился ноги и получил спортивный протез. Фото
15:04
Челябинский суд арестовал судебного пристава: она помогала знакомым должникам
15:01
Главы МИД РФ и Индии обсудили Украину и Ближний Восток на полях ШОС
15:00
От мошенничеств до побоев: курганцы с каким уголовным прошлым пошли на выборы в облдуму
17
14:55
В Кремле оценили разговор Трампа и Зеленского об ударах по Москве и Питеру
1
14:55
Банкет, диарея, больница: что известно о массовом отравлении юристов в Екатеринбурге
14:52
Россиян не будут сажать в тюрьму за появление в купальнике в общественных местах
4
14:52
Британский наемник ВСУ осужден на 14 лет
1
14:52
«Вернуть уважение к труду»: рабочие со всей России поборются за звание лучших
8
14:50
Алсу продала фамильный особняк на Рублевке незадолго до развода
1
14:50
В МВД обвинили мигрантов в росте смертности на дорогах
4
14:50
В Златоусте присвоившая миллион кассир осталась работать и снова украла
4
14:50
Песков заступился за Мединского, которого пытался унизить генсек НАТО
4
14:50
Кремль: заявление Трампа Киев воспринимает как сигнал к продолжению конфликта
2
14:50
Песков: Кремлю нужно время, чтобы проанализировать заявление Трампа
2
14:47
Курганские власти назвали самые востребованные профессии. Скрин
14:46
Пермский край получит сотни миллионов рублей на создание глэмпингов
14:43
В МИД РФ отреагировали на жесткое заявление Трампа в адрес России
14:39
Челябинцев отправили в колонию за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Фото
14:38
В США протестуют против решения Трампа отправить оружие Киеву
1
14:36
Раскрыты планы НАТО напасть на Приднестровье
1
14:36
Экс-разведчик США обесценил усилия Трампа по Украине
3
14:29
Следователи приехали с проверкой под Курган, где челябинская фирма не достроила десятки домов. Видео
4
14:27
На свадьбе в Турции тортом отравились 60 человек
1
14:27
Власти ХМАО потратят рекордную сумму на дороги и новый транспорт
14:25
Вылили сок и не продали аспирин: как у тюменки отказались принимать старые доллары в Египте
3
14:25
Пермяки заметили на улицах города элитный спорткар. Фото
14:25
Франция ввела новые санкции против России
14:24
В Екатеринбурге выберут самую красивую офисную сотрудницу
14:24
Мощные тропические ливни накрыли Москву. Онлайн-трансляция
3
14:23
В Тюмени ветеринарные аптеки продавали просроченные и контрафактные лекарства
1
14:23
Следователи возбудили дело после смерти рабочего на стройке в Перми
14:21
TWZ: в США ужаснулись способностям российской крылатой ракеты Х-101
2
14:21
Глава МИД Франции посетит Украину
1
14:20
Появилось видео с места массовой драки пермяков в Кондратово
14:17
«Не отходил от туалета»: студент рассказал, чем отравился на выпускном в кафе Екатеринбурга
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РИАН: умер фигурант, осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне»
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Сына пермского чиновника подозревают в организации массовой драки. Фото
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Санврачи нашли зараженного сотрудника в кафе, где отравились свердловские студенты-юристы
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В центре Кургана закрылась кофейня при гостинице. Фото
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В екатеринбургском кафе, где отравились будущие прокуроры, нашли нарушения
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Резко выросло число отравившихся после банкета в кафе Екатеринбурга
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