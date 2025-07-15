Трамп поставил Зеленского перед фактом по поводу ударов по РФ

Трамп приказал Зеленскому прекратить удары по Москве
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Трамп требует прекратить удары по Москве
Трамп требует прекратить удары по Москве Фото:

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского немедленно прекратить удары по Москве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

«Я ни на чьей стороне. Я хочу остановить убийства. Зеленский не должен наносить удары по Москве», — приводит агентство слова Трампа.

Ранее в Белом доме опровергли сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп якобы советовал Владимиру Зеленскому наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Там подчеркнули, что президент США лишь задавал вопросы, а не поощрял эскалацию конфликта.

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Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского немедленно прекратить удары по Москве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа. «Я ни на чьей стороне. Я хочу остановить убийства. Зеленский не должен наносить удары по Москве», — приводит агентство слова Трампа. Ранее в Белом доме опровергли сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп якобы советовал Владимиру Зеленскому наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Там подчеркнули, что президент США лишь задавал вопросы, а не поощрял эскалацию конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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