В Белом доме отреагировали на информацию о призывах Трампа к ударам по Москве и Петербургу

Президент США Дональд Трамп не призывал президента Украины Владимира Зеленского наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент Трамп просто задал [Зеленскому] вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», — сообщила Каролин Левитт, ее слова передает американский телеканал Fox News. Представитель Белого дома подчеркнула, что Financial Times известна тем, что вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров. Она также добавила, что Трамп не прекращает работу по завершению конфликта на Украине.
Ранее Financial Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что Трамп советовал Киеву наносить удары по двум российским столицам для давления на Кремль. По данным газеты, это должно было стать частью стратегии по принуждению России к переговорам. Американское издание Washington Post также сообщало о подобном разговоре, ссылаясь на свои источники: по их информации, Зеленский в ответ попросил у Трампа оружие для возможных ударов.
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