В Москве столкнулись два электробуса, пострадали 11 человек

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В результате аварии пострадали 11 человек
В результате аварии пострадали 11 человек Фото:

На Профсоюзной улице в Москве произошло ДТП с двумя электробусами, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом рассказали в московском департаменте здравоохранения.

«Сегодня на Профсоюзной улице произошло ДТП с участием двух электробусов», — говорится в сообщении официального telegram-канала департамента. Там добавили, что среди пострадавших двое детей. Трехлетнего ребенка в состоянии средней тяжести экстренно доставили в НДХиТ Клиника доктора Рошаля после ДТП на Профсоюзной. Угрозы жизни нет, состояние стабильное, медики оказывают помощь.

Авария произошла, когда один из автобусов на остановке столкнулся с другим и выехал на тротуар, врезавшись в мачту освещения. Пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой тяжести, угрозы для жизни нет. На месте работают девять бригад «скорой» помощи.

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На Профсоюзной улице в Москве произошло ДТП с двумя электробусами, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом рассказали в московском департаменте здравоохранения. «Сегодня на Профсоюзной улице произошло ДТП с участием двух электробусов», — говорится в сообщении официального telegram-канала департамента. Там добавили, что среди пострадавших двое детей. Трехлетнего ребенка в состоянии средней тяжести экстренно доставили в НДХиТ Клиника доктора Рошаля после ДТП на Профсоюзной. Угрозы жизни нет, состояние стабильное, медики оказывают помощь. Авария произошла, когда один из автобусов на остановке столкнулся с другим и выехал на тротуар, врезавшись в мачту освещения. Пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой тяжести, угрозы для жизни нет. На месте работают девять бригад «скорой» помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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