Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на задержание в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Он подчеркнул, что было много разговоров, что не будет последствий после ситуации со сбитым сотрудником спецслужб. Однако все оказалось не так.
В момент задержания главы диаспоры 1 июля возле Baku Plaza сын был за рулем Mercedes-Benz (Гелендваген). Он сдал назад и сбил с ног оперативника. После допроса главу диаспоры отпустили домой.
«Только что мне сообщили, что в Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Шахина Шахлинский Мутлавы Шахлински, который сбил сотрудника спецслужб при задержании на Гелендвагене. Все говорили, что не будет никаких последствий. Вот, пожалуйста, задержали», — подчеркнул Бородин в своем telegram-канале.
Сына Шыхлински задержали вечером 15 июля. Ему могут вменять статью 318 УК РФ — насилие в отношении представителя власти.
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