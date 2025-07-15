«Говорили, последствий не будет»: общественник отреагировал на задержание в Екатеринбурге сына Шыхлински

Общественник Бородин уверен, что Шыхлински-младшего арестуют в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Серегй Бородин уверен, что Шыхлински задержали после наезда на силовика
Серегй Бородин уверен, что Шыхлински задержали после наезда на силовика Фото:
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Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на задержание в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Он подчеркнул, что было много разговоров, что не будет последствий после ситуации со сбитым сотрудником спецслужб. Однако все оказалось не так.

В момент задержания главы диаспоры 1 июля возле Baku Plaza сын был за рулем Mercedes-Benz (Гелендваген). Он сдал назад и сбил с ног оперативника. После допроса главу диаспоры отпустили домой.

«Только что мне сообщили, что в Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Шахина Шахлинский Мутлавы Шахлински, который сбил сотрудника спецслужб при задержании на Гелендвагене. Все говорили, что не будет никаких последствий. Вот, пожалуйста, задержали», — подчеркнул Бородин в своем telegram-канале.

Сына Шыхлински задержали вечером 15 июля. Ему могут вменять статью 318 УК РФ — насилие в отношении представителя власти.

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Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на задержание в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Он подчеркнул, что было много разговоров, что не будет последствий после ситуации со сбитым сотрудником спецслужб. Однако все оказалось не так. В момент задержания главы диаспоры 1 июля возле Baku Plaza сын был за рулем Mercedes-Benz (Гелендваген). Он сдал назад и сбил с ног оперативника. После допроса главу диаспоры отпустили домой. «Только что мне сообщили, что в Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Шахина Шахлинский Мутлавы Шахлински, который сбил сотрудника спецслужб при задержании на Гелендвагене. Все говорили, что не будет никаких последствий. Вот, пожалуйста, задержали», — подчеркнул Бородин в своем telegram-канале. Сына Шыхлински задержали вечером 15 июля. Ему могут вменять статью 318 УК РФ — насилие в отношении представителя власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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