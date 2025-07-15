Сыну главы азербайджанской диаспоры могут вменять статью за нападение на оперативника

Сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, по неподтвержденной информации, могли задержать из-за наезда на силовика при задержании его отца.. Ему могут вменять статью 318 УК РФ — насилие в отношении представителя власти. Информацию об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов.
«Предварительно, 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)», — заявил собеседник агенства. Сейчас Мутвалы находится на допросе в СК.
Его отца, Шахина Шыхлински, задержали 1 июля в Екатеринбурге возле Baku Plaza. Спустя несколько часов, он был отпущен. Тогда Шыхлински-малдший сбил одного из оперативников с ног.
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