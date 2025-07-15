В ХМАО на одной из трасс до конца недели могут полностью запретить движение автомобилей

В ХМАО ограничат движение транспорта на участке автомобильной дороги Югорск — Таежный (402–403 км) с 16 по 20 июля 2025 года. Полное прекращение движения допускается на срок, не превышающий одного часа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ХМАО.
«Ограничение будет действовать: 16 июля с 00:00 до 20 июля 24:00. Временная остановка будет действовать на период не более одного часа», — уточнили в Госавтоинспекции.
Причиной введения ограничений станет проведение гидравлических испытаний. Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек.
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