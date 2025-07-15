15 июля 2025

В ХМАО на одной из трасс до конца недели могут полностью запретить движение автомобилей

На трассе Югорск — Таежный до 20 июля ограничат движение до часа в день
© Служба новостей «URA.RU»
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Полная остановка движения будет действовать не более одного часа
Полная остановка движения будет действовать не более одного часа Фото:

В ХМАО ограничат движение транспорта на участке автомобильной дороги Югорск — Таежный (402–403 км) с 16 по 20 июля 2025 года. Полное прекращение движения допускается на срок, не превышающий одного часа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ХМАО.

«Ограничение будет действовать: 16 июля с 00:00 до 20 июля 24:00. Временная остановка будет действовать на период не более одного часа», — уточнили в Госавтоинспекции. 

Причиной введения ограничений станет проведение гидравлических испытаний. Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек.

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В ХМАО ограничат движение транспорта на участке автомобильной дороги Югорск — Таежный (402–403 км) с 16 по 20 июля 2025 года. Полное прекращение движения допускается на срок, не превышающий одного часа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ХМАО. «Ограничение будет действовать: 16 июля с 00:00 до 20 июля 24:00. Временная остановка будет действовать на период не более одного часа», — уточнили в Госавтоинспекции.  Причиной введения ограничений станет проведение гидравлических испытаний. Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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