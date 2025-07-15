15 июля 2025

Бойца ММА Хизриева обстреляли в Махачкале. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Хизреева несколько раз выстрелили из пистолета
В Хизреева несколько раз выстрелили из пистолета Фото:

В Махачкале вечером неизвестные напали на бойца ММА Тимура Хизриева. Двое мужчин в масках устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Двое в масках устроили стрельбу во дворе жилого дома. Целью их нападения, по предварительным данным, был Хизриев, который в этот момент выходил из своего „гелендвагена“, — сообщили в telegram-канале SHOT.

По предварительным данным, нападавшие скрылись с места происшествия. В городе объявлен план перехват.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Республики Дагестан. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Махачкале вечером неизвестные напали на бойца ММА Тимура Хизриева. Двое мужчин в масках устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Двое в масках устроили стрельбу во дворе жилого дома. Целью их нападения, по предварительным данным, был Хизриев, который в этот момент выходил из своего „гелендвагена“, — сообщили в telegram-канале SHOT. По предварительным данным, нападавшие скрылись с места происшествия. В городе объявлен план перехват. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Республики Дагестан. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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